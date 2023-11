No me meto en la elección de candidatos: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo se deslindó de los señalamientos de la senadora Lucía Meza, quien mencionó al mandatario como una de las razones para dejar a Morena.

"La señora sabe por qué no está en Morena. Yo no me meto con quién va o quién no va. Hay encuestas y se darán a conocer mañana".

Local Lucía Meza encabezará candidatura por el Frente Amplio por Morelos

Blanco Bravo, indicó que será la última vez que hable de la senadora para no darle mayor publicidad.

"Siempre lo he dicho, yo soy de una pieza. Estoy agradecido con Morena y con el Presidente, quien me abrió las puertas".

El titular del ejecutivo estatal reiteró que no meterá las manos en el proceso interno de Morena para definir al candidato o candidata a la Gubernatura en 2024.