No me gustaría que un familiar fuera dirigente de Morena: gobernadora

Luego de que Carmelo Enríquez Rosado ha manifestado su intención de contender como aspirante a la dirigencia local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la gobernadora Margarita González Saravia señaló que no está de acuerdo en que uno de sus familiares quiera asumir la presidencia del partido, como ha pasado en anteriores administraciones.

Al ser cuestionada sobre los aspirantes a dirigir el instituto político en el estado, la gobernadora aseguró que no se meterá en el proceso ni en temas del partido; “tendrá que ser la militancia quien decida”.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Sin embargo, fue clara al asegurar que ella estuvo en contra de que en la administración del perredista Graco Ramírez fuera Rodrigo Gayosso el dirigente del PRD y también de que Ulises Bravo, medio hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, asumiera la dirigencia del partido.

En el caso del partido yo no me meto. Son los militantes quienes deben aperturar el debate. Yo no me gustaría que un familiar fuera presidente del partido; sin embargo, ya son decisiones que el partido tendrá que tomar.

Recordó que será la militancia quien determine quién será el próximo dirigente del partido. Hasta el momento, el cuautlense Raúl Tadeo Nava y Carmelo Enríquez Rosado han levantado la mano en busca de la presidencia del partido en el estado.

Local Raúl Tadeo Nava: 'El ciclo de los Bravo ha terminado' en Morena Morelos

Necesaria, renovación de dirigencia: Rafa Reyes

El diputado local Rafael Reyes Reyes consideró necesaria la renovación de la dirigencia de Morena en el estado sin juicios de valor. Aseguró que como consejero del partido quienes tomen la determinación de ir en busca de la dirigencia del partido contarán con todo su respeto, aunque, dijo, “hay derecho preferencia y cada uno de los aspirantes deberá asumirlo con absoluta responsabilidad”.

Aseguró que actualmente Morena es el partido más importante a nivel nacional y estatal, por lo que urgió a renovar la dirigencia del partido. Hizo votos porque en el proceso prevalezca la unidad.

“Considero que si algo debe de prevalecer es la unidad. El consejo deberá tomar una determinación de acuerdo con lo que platicamos con la dirigente nacional y el secretario de organización. Hoy más que nunca estamos obligados a construir el partido que queremos hacia adelante, el partido más fuerte de México, sin duda”.

Con información de Ofelia Espinoza / El Sol de Cuautla y Valeria Díaz / El Sol de Cuernavaca