No le hace el feo Rabín a la gubernatura en 2024

Aunque apenas firmó la pipa de la paz con el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aceptó que si quiere y llegará el momento en que alzará la mano; Rabindranath Salazar Solorio, actual funcionario federal en la Secretaria de Gobernación, y ex alcalde de Jiutepec, confesó que si quiere y sueña con ser el próximo gobernador de Morelos. Aunque, comentó “no es el momento, por ahora hay que trabajar en la responsabilidad que tengo en todo el país”.

Cabe recordar que fue el pasado 10 de noviembre cuando desde los espacios de redes sociales, los dos mencionados, difundieron la misma fotografía, en un intento de abrazo y apenas sonriendo, para muchos esa imagen fue el inicio o un reencuentro entre el ex futbolista y el ex alcalde y senador, que en su momento cedió su lugar a Blanco Bravo en la silla de la gubernatura, algo que todavía el ex alcalde de Jiutepec no había olvidado.

Pero tras esa imagen que se difundió se comentó que se habían limado asperezas y todo comenzaría desde cero, por el bien y los resultados a los morelenses. A partir de esa fecha, la situación cambiaria porque se dedicarían a trabajar por las familias morelenses.

A penas el pasado 02 de noviembre, el actual, Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación dijo estar concentrado en hacer mucho trabajo por todo el país, para atender la problemática interna, y aunque no ha dejado de pensar en su mayor anhelo que es estar al frente del ejecutivo morelense, prefiere “estamos concentrados en las indicaciones que nos da el secretario de gobernación y el propio presidente de la república, atendiendo temas de Baja California, hasta Yucatán, atendiendo muchas indicaciones, y estamos coadyuvando para que también en Morelos muchos de los programas que sean factibles poder aterrizar lo hagamos de la mano del gobierno del estado, pero todavía falta mucho tiempo, pero como todos los políticos sería un orgullo para mí, y para muchos, el poder encabezar los esfuerzos de sacar adelante a nuestra querida entidad, pero falta mucho tiempo para ello”.