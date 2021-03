No hay resolución a ley de ingresos municipales

Diputados locales aplazarán una vez más la votación de las 36 leyes de ingresos municipales 2021; supuestamente, será hasta la siguiente semana cuando planean turnarlas al Pleno del Congreso local, informó el diputado presidente provisional de la Mesa Directiva, José Luis Galindo Cortez.

Sí bien en la orden del día de la sesión convocada para este jueves 4 de marzo se habían enlistado en primera lectura como de urgente y obvia resolución los dictámenes de las 36 leyes de ingresos municipales 2021, el legislador local aseveró que, por diversas observaciones de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza, quienes reservaron algunos artículos de la mayoría de las leyes, la votación tendrá que esperar hasta la siguiente semana.

"Las legisladoras locales impugnaron el contenido de los dictámenes, particularmente al estar en contra de cómo los ediles definieron ciertos conceptos, en especial nuevos rubros; teniendo la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública que desahogar las reservas con base en el procedimiento legislativo, aunque en lo general fueron aprobadas ya 35 leyes de ingresos.

"Después de la sesión de Pleno de mañana serán enlistadas en el orden del día para ser subidas en primera lectura o bien poderlas enlistar todas juntas como de urgente y obvia resolución y sacarlas en una misma sesión, pero eso lo platicaremos en la próxima Conferencia, de común acuerdo con todas las diputadas y diputados”.

Galindo Cortez expresó que, si bien esto retrasa nuevamente su aprobación, existe la voluntad por parte de sus homólogos para concretar la votación de las 36 leyes de ingresos municipales 2021.

El legislador local confirmó que los dictámenes entregados desde el pasado mes de octubre por las y los presidentes municipales cuentan con algunos incrementos en diferentes gravámenes, aunque son mínimos.

Por su lado, el director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), Enrique Alonso Plascencia, advirtió que ningún ayuntamiento ha tenido la intención de aumentar impuestos, estando actualmente en espera de que el Congreso apruebe las iniciativas para permitir llevar sus ingresos.

“No hay incrementos, no es posible porque todo se regula mediante las UMAS y no pueden los ayuntamientos aumentar porque no tiene justificación. Lo demás es comentario denostativo porque jamás han intentado incrementar los impuestos”.

No obstante, reconoció que la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador ha perjudicado severamente la llegada de recursos a las comunas no solo del estado, sino a nivel nacional, que aunado a la pandemia de Covid-19 desde septiembre de 2020 han padecido un recorte presupuestal de 70 por ciento.

Desde hace dos años y medio, mencionó, los ayuntamientos no han recibido recursos extraordinarios y mucho menos del Ramo 23, mientras que, por reformas recientes, tampoco del Ramo 33 fondo 3, “realmente hay una gran irresponsabilidad a nivel federal como estatal que está recayendo en los municipios y los municipios están hoy imposibilitados a resolver la problemática que tenemos en el estado y en el país”.