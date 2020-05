No hay nada qué festejar este 10 de mayo: Juliana García

Juliana García, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en el Estado de Morelos, señaló que este 10 de mayo no han nada que festejar.

Miles de mujeres se suman al llamado de la presentación de sus hijos con vida y la exigencia de justicia en los casos de feminicidios y muertes violentas.

Señaló que si bien se debe atender la pandemia por parte de las autoridades, exigen que no se use como pretexto para no atender el tema de desapariciones y feminicidios.

Aseguró que en el estado se deben reforzar las medidas que marca la Alerta de Violencia de Género.

Además pidieron que la alerta se extienda a todo el país.

