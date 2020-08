“No hay justicia”: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador Cuauhtémoc Blanco una vez se deslindó de la situación de inseguridad y de la falta de oportunidades en Morelos acusó que no toda la culpa es de él como titular del ejecutivo hay otros poderes que intervienen y otras personas que simplemente no desean que le vaya bien a la entidad y por eso celebran que no haya resultados.

Señaló que detrás de todo está el ex gobernador Graco Ramírez y por eso no hay ningún avance en cuanto a las denuncias contra ex funcionarios a dos años de su llegada al gobierno estatal y por eso no ha pasado nada.

El jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre la falta de avance en su administración y prácticamente en todos los rubros, a lo que respondió: “pregúntate tú, hazte esa pregunta, tú sabes qué está pasando, por qué no han avanzado las demandas”, respondió el mandatario.

Sin embargo, se repuso y confió que efectivamente ya son dos años, y no ha pasado nada con las denuncias, lo que sigue, advirtió, es ir ante la autoridad federal; “sabemos quién está detrás de todo esto, por eso no avanzan. Está el exgobernador”.

Confió que es verdad que ha pasado el tiempo y parte de su proyecto de campaña no ha podido ser realidad, y si no se ha podido actuar en contra de lo que hicieron exfuncionarios y exdiputados, es porque su antecesor está detrás de todo. Blanco no dudó que ahora que comience el proceso electoral muchos de los que hicieron daño están pensando en postularse para nuevos cargos locales y federales; “el movimiento ha estado muy difícil, ojalá y la gente se dé cuenta. Porque te encuentras a muchos de diputados federales, exalcaldes y siguen. Ojalá y la gente se dé cuenta de estos personajes que se están postulando; le han hecho mucho daño al estado”.

Su promesa de justicia a la gente no se ha podido llevar a cabo, y no dudó en señalar que el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez tenga mucho que ver en el retraso de las denuncias: “ahí siguen paradas hasta que le hagan una llamada, yo creo que Graco (Ramírez) todavía se está moviendo aquí con su hijastro, pero es lamentable que a dos años no haya nada”.

Sobre las aspiraciones de personajes que comienzan a saltar a la vista y hacerse promoción ante la cercanía del proceso electoral, Blanco Bravo aseveró que son los mismos de siempre; “yo lo único que le digo a la gente, y se lo digo con todo el corazón, es que piense bien para las elecciones porque son los mismos, y te doy nombres: Agüero, el de Cuautla, Tadeo, Matías Nazario, Garrigós, Gayosso, y muchos (sic)”.

Y esa es la decisión de la ciudadanía, que la gente se dé cuenta que estos personajes hicieron daño, muchos que fueron diputados locales y federales, y desafortunadamente no hay justicia para los ciudadanos, pero no ha existido justicia en los abusos de éstos y otros personajes porque han estado involucrados jueces, anticorrupción, y los tribunales.

Confió que comiencen las elecciones: “esto se va a poner bonito, porque muchos ya están haciendo sus campañitas, y que Dios los bendiga pero lo que quiero decirle a la gente que ellos tienen el voto”.

Finalmente, el mandatario aseveró que a diferencia de otros gobiernos estatales, cuando se presentaba una crisis, de inmediato recurrían al crédito o al préstamo, eso en su administración no va a pasar y el beneficiado va a ser el que venga después. Lo que sí se trabaja es en un reestructuración con instituciones de crédito y aplicar las medias de austeridad con lo que se tiene.





