No hay "guerra sucia" en Canacope, advierten

El expresidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), en Morelos, Javier Rivera Romero, negó las acusaciones que versaron en su contra por parte del actual dirigente, quien lo acusó de tratar de desarticular la organización, ya que asegura son ya varios los años que se encuentra fuera de su operatividad.

Fue a mediados del mes de marzo cuando el dirigente de la Canacope, José Salgado Patiño, acusó de haber iniciado una “guerra sucia” contra su persona y tratar de reducir el número de afiliados, no obstante, haciendo valer su derecho de réplica, respondió que esto es “mentira” y que quien lo acusa debe probarlo y basarse en dichos.

“Yo estuve como presidente del periodo anterior, yo renuncié el 25 de noviembre de este año que pasó, salí sin ningún problema con nadie incluso el señor salgado Patiño, ninguna enemistad, entonces por eso me sorprende ver el comunicado que emite a la prensa y eso me incomoda personalmente con él, porque es mi vecino por aquí donde yo vivo, el pasa frente a mí y no me comenta nada de lo que expuso ahí”.

Niega rotundamente haber generado alguna situación que afecte a la cámara de comercio, o llamar a los afiliados a dejar la organización, así como tampoco que haya “manipulado” a las secretarias para que se fueran a su despacho contable o alguna otra cámara.

“Dice que yo le ando hablado a los afiliados, para nada, no les hago ninguna mención cada uno tiene la libertad de irse a donde quiera. Yo tengo mi negocio propio, y sí renuncié porque luego tenía que ir a reuniones con las autoridades como en el Ayuntamiento de Cuernavaca, o la Cámara Nacional de Comercio”.

Por ahora dice dedicarse a su negocio particular, por lo que no está interesado en participar en algún otro proceso distinto que no sea llevar sus finanzas a una mejor posición.