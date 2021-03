No hay distinción de género, somos complemento: Vázquez Centeno

Ma. Guadalupe Vázquez Centeno, quien actualmente es presidenta de la Asociación de la Industria de eventos en Cuautla y en la región oriente del estado de Morelos, señaló que al no ser reconocido y tomado en cuenta el sector que ella encabeza, comenzó su tarea de buscar a empresarias y empresarios dedicados a esta actividad, para trabajar en conjunto, poder alzar la voz y ser reconocidos como un sector económico.

Vázquez Centeno es abogada fiscalista de profesión, pero por situaciones del destino tuvo que cambiar y hacerse cargo de un jardín de eventos, los trabajos y actividades que decidió emprender desde entonces, le han permitido ir teniendo crecimiento personal y profesional, por lo que con mayor seguridad se abre paso en este sector tan demandado, predica con el ejemplo y deja siempre en claro que tanto hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para llevar a cabo proyectos.

"No ha sido fácil en el aspecto de que hoy en día, a pesar de la educación que nos dan, las herramientas que se brindan y la lucha por la paridad de género, aun así, nos encontramos frente a diferentes opiniones y hechos de que la mujer no tiene las mismas oportunidades laborales que el hombre, por lo que debemos compartir que no hay distinción de género, si no que somos complemento", precisó.

Exhortó a las mujeres que buscan emprender a vencer el miedo, ya que muchas mujeres desean iniciar un negocio, pero tienen temor, porque en muchas ocasiones solo se han dedicado al hogar y temen no lograrán sus objetivos, por lo que señaló que siempre deben tener seguridad y así podrán salir adelante con sus proyectos e ideales.

Por último, la empresaria comentó respecto a la carga que muchas mujeres llevan al ser señaladas por salir de casa y seguir sus metas, "Grita tanto tu ejemplo que no escucho lo que dices, es una frase que yo digo, ya que las mujeres y todos somos ejemplo, yo desde que salí de la universidad, inmediatamente tuve trabajo y ella (mi hija) tuvo el ejemplo de que siempre me estuve capacitando, siempre tuve trabajo, ella se acostumbró a qué su mamá siempre estaba ocupada, y el tiempo que le brindaba a mi hija era de calidad, no haya ese remordimiento de que si no estás dentro de tu casa, no eres una buena madre, al contrario porque le muestras a tus hijos son capaces de lograr sus objetivos", concluyó.