No hay conflicto entre Tetela y Hueyapan: José Casas

Tras sostener una reunión este lunes con representantes de Hueyapan y Tetela del Volcán, el diputado José Casas González afirmó que el próximo martes podrían firmar ya el convenio de delimitación territorial entre ambas localidades.

Indicó que la semana pasada hicieron un recorrido junto con el subsecretario de Gobierno del Estado acompañados de funcionarios de Reservas Territoriales, en una franja de 800 metros donde existía la duda sobre los límites territoriales entre ambos municipios, aclarando cuentan ya con las mediciones específicas y al día de hoy no existe más conflicto.

Es por ello, que el martes 4 de febrero retomarán la reunión de conciliación para llegar a acuerdos y poder desahogar este tema pendiente desde el 2017 cuando acusó la pasada legislatura fue la causante del problema social al aprobar esta modificación sin contar con los requisitos para establecerse como nuevo municipio.

Ante la manifestación el jueves pasado de pobladores de Tetela del Volcán, manifestó no puede asegurar no exista presión por parte de un grupo de habitantes, más sin embargo esto no determinará acelerar el proceso de límites territoriales.





