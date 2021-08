No hay cambios en el gabinete, aclara Pablo Ojeda

Hasta el momento el gobernador Cuauhtémoc Blanco no ha dado ninguna instrucción de hacer cambios en el gabinete estatal, dijo el secretario de gobierno Pablo Ojeda ante el rumor de que habría dos próximos ex diputados que pudieran incorporarse al gabinete estatal, confío que no se les ha informado nada sobre esos posibles relevos.





