No ha llegado a la zona sur la propuesta de aplicación digital para taxis

Advierten los taxistas de los municipios de la zona sur del estado de Morelos, que en esta región no les ha llegado la propuesta para ingresar a la plataforma digital de la SMyT para brindar servicios como “uber y/o didi”, y advierten que en esta zona eso no funciona e incluso manifiestan su rechazó a esas plataformas que temen sea solo para robar.

“Aquí no se nos ha informado nada de eso” dijo uno de los taxistas del sitio Juárez de Jojutla, al plantear que tampoco tienen competencia con el servicio de Uber o Didi, ya que no entran en los pueblos y rancherías como nosotros, esos son servicios para la ciudad, y lamentó que aquí de Jojutla a una ranchería no hay señal de internet o si hay pero está fallando mucho desde el sismo del 2017.

Para Mario Villanueva Peralta, taxista del sitio "Juárez" en Jojutla, comentó que ya han platicado de este tipo de implementación de nuevas tecnologías entre los sectores y agrupaciones de taxistas en la región, pero el acuerdo es que, por el momento no sería una opción en la zona sur entrar a este tipo de modalidad.

En Zacatepec, encontramos en el sitio que esta junto a la iglesia a un grupo de choferes taxistas, la mayoría adultos mayores quienes advirtieron que no están enterados de esa plataforma de servicios, pero si eso les va a traer más gastos, o les va a costar, prefieren seguir como esta. “No creo que funcione ese sistema, aquí estamos acostumbrados a que el servicio se paga al contado y mucha gente de sus clientes no usan celular, nos llaman por teléfono a la base y se acude a donde llaman."

“Yo no podría ni explicar, porque aquí ya cada taxi tiene su sitio” otro comentó con más severidad, ese tipo de servicio se presta para robar, y le sirve a la delincuencia organizada, y no es prudente dar los datos ni a toda la familia, hay más del 80% del pueblo que desconocemos esas tecnologías”, e incluso espera que como periodistas dejemos bien grabado eso.

Agregó que desde que aparecieron los celulares y se les dejó a los niños, se han hecho más rebeldes, ya no obedecen hasta que el padre les grita, porque no pueden dejar el celular.

Es un hecho que los choferes del transporte público sin itinerario fijo, no están preparados para las aplicaciones móviles, principalmente por el tema de la inversión económica que se tendría que hacer para tener un teléfono inteligente y el tipo de cobros y pagos que se tendrán que administrar.

Piden que el gobierno en lugar de gastar en plataformas digitales, repare las carreteras, ya que todas las carreteras y calles están en deplorables condiciones, e incluso advirtieron que varios de los choferes no logran ni la cuenta del día, ya que no hay una alta demanda de taxis en la zona.





