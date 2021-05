Ningún otro edil en Cuernavaca ha podido igualarme: Sergio Estrada

No estamos soñando, vamos a ganar el 6 de junio, dijo Sergio Estrada Cajigal, candidato a presidente de Cuernavaca por el partido Fuerza por México, al sostener un encuentro con sociedad civil y agrupaciones juveniles que le mostraron su interés mientras lo escuchaban atentos este domingo en un acto de precierre de campaña.

Pidió a los simpatizantes que junto a sus familias y amigos no olviden recordar las obras públicas que se realizaron durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Cuernavaca y como jefe del Ejecutivo, asegurando que ningún otro edil lo ha igualado.

“En el pasado me fui decepcionado de la política porque me acusaron de todo, que el helicóptero del amor, que si tenía vínculos con el narcotráfico, puras mentiras, hasta mi mamá me decía '¿oye Sergio si eres narco?, claro que no mamá', le respondí y dije nunca más regresaré a la política pero un día comencé ver como en la ciudad nos quedamos sin agua cuando yo dejé un servicio eficiente con agua todos los días, vi que no se hicieron obras, por eso volví y esta quizá sea nuestra última oportunidad de rescatar a Cuernavaca”.

Se comprometió a traer inversión a la ciudad, obra pública, pavimentación de calles y destacó, “yo dejé pavimentada casi el 70 por ciento de las calles".

A las y los jóvenes que votarán por primera vez el domingo 6 de junio les pidió ser ciudadanos activos, que exijan resultados pero que también cumplan con su participación en la vida democrática de la ciudad.

Estrada Cajigal precisó que su cierre de campaña se llevará cabo en el primer cuadro de la ciudad la tarde del miércoles 2 de junio, pero antes continuará haciendo recorridos por las colonias que aún falta por visitar.