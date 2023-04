Ningún diputado puede suspender una sentencia: Tribunal Electoral

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM), Martha Elena Mejía dijo que ningún legislador puede autosuspender un fallo de un órgano jurisdiccional, esto respecto al incumplimiento de la sentencia TEEM/JDC/15/2023-3 y sus acumulados TEEM/JDC/17/2023-3 y TEEM/JDC/23/2023-3 por parte de los diputados locales.

De continuar con el incumplimiento, los miembros de la LV Legislatura del Estado de Morelos estarían en posibilidad de desacato y podrían ser acreedores de una multa de mil UMAS (Unidad de Medida Actualizada) cada uno.

La sentencia emitida por el TEEM pretendía restablecer la integración de las Comisiones Legislativas, y de la Junta Política y de Gobierno, sin embargo en sesión ordinaria del Congreso Local, y bajo el acuerdo de “imposibilidad material y jurídica”, los diputados por mayoría de votos aprobaron abstenerse de dar cumplimiento a los fallos del TEEM, esto hasta que culmine la cadena impugnativa imperante.

La magistrada presidenta dijo que no hay alguna ley que permita a los legisladores autoasignarse la suspensión del cumplimiento del fallo de un órgano jurisdiccional como lo es el TEEM.

"En este caso, ellos interpusieron una controversia constitucional, pero la misma no ha sido admitida, entonces no compartimos el sentido de lo que aprobaron ayer, en alguno de sus resolutivos dicen que se suspenden los plazos y el cumplimiento de las sentencias hasta que no se resuelva el fondo de la controversia que presentaron, sin embargo, todavía no ha sido admitida, y no sabemos en caso de que sea admitida, si se les otorga la suspensión… no hay ninguna ley que permita que ellos mismos se autoasignen su suspensión", explicó Elena Mejía.

En rueda de prensa, las autoridades del TEEM fueron cuestionadas sobre el procedimiento de este caso en particular, por lo que la magistrada titular de la ponencia tres, Ixel Mendoza Aragón señaló que se debe determinar de manera formal si existe un desacato ante la autoridad.

"Se ha presentado ya un incidente de incumplimiento de la resolución, este incidente consta de varias etapas, y necesitamos darles vista para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y una vez que nosotros completemos todas las diligencias que se tienen que realizar, se somete a consideración del Pleno y en su caso las sanciones que por derecho corresponden", explicó Mendoza Aragón.

Respecto a las sanciones a las que podrían ser acreedores los diputados locales, la magistrada titular de la ponencia número uno, Marina Pérez Pineda dijo que en caso de seguir absteniéndose a cumplir con el fallo, se les impondrá una multa de mil UMAS.

El valor de la UMA en 2023 es de 103 pesos con 74 centavos, por lo que la multa del Congreso podría ascender hasta dos millones 74 mil pesos.

"Estamos en espera del cumplimiento… nosotros no hemos emitido un acuerdo en donde se haya impuesto una multa a los diputados… vamos a determinar qué es lo que procede, aunque no hay una cantidad todavía, sería el equivalente a mil UMAS (cada uno) que fue lo que se puso en la sentencia", explicó Pérez Pineda.