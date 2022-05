Niñez demanda freno a violencia intrafamiliar

Al mediodía de este jueves 5 de mayo se llevó a cabo en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la premiación del primer concurso “Niñas y niños, un día en la Magistratura”, en dicho evento los tres galardonados expusieron en un Pleno Infantil sus trabajos, en el que hablaron de temas como el derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a que se respete tu cuerpo, así como a que puedan convivir con papá y mamá cuando ya no estén juntos.

El evento inició con la toma de protesta de los integrantes del Pleno Infantil, mismo que estuvo a cargo del aún magistrado presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz. Posteriormente se realizó la sesión donde la magistrada presidenta infantil, Samantha Shirel, hizo el pase de lista y también dio a los magistrado infantiles la oportunidad de expresarse.

Al uso de la palabra, el magistrado infantil, Oskar Gael Rojas García, habló de los objetivos plasmados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para que las niñas y niños en todo el mundo accedan a una vida feliz, protegida y rodeada de amor.

Santiago Gómez habló sobre “el derecho a convivir con papá y mamá cuando ya no viven juntos”, por lo que aseveró determinante: “A los papás les exijo erradicar la violencia de la familia, si ya no se quieren no nos hagan daño a los niños y niñas, la violencia empieza en la familia y repercute en la sociedad… Los niños y las niñas no traemos factura, no somos objetos, no somos propiedad de nadie, somos personas y somos muy vulnerables, y a los padres en conflicto les pido más amor para sus hijos y cumplimiento al 100 por ciento de nuestras necesidades”.

Los premios para los tres magistrados infantiles que fueron galardonados, fue un estímulo económico y una colección de cuentos: “La infancia cuenta y los derechos de igualdad de las mujeres”, así como un estuche con dulces.

En este evento estuvieron presentes las magistradas María Idalia Franco Zavaleta y Elda Flores León, así como el magistrado presidente electo del TSJ, Jorge Luis Gamboa Olea y los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Manuel Díaz Carbajal, Carlos Iván Arenas Ángeles y Francisco Hurtado Delgado. Además de la jueza integrante de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, Rosenda Mireya Díaz Cerón, así como familiares de los magistrados infantiles.





