“Ni duele” a los niños morelenses la vacuna contra Covid-19

“Me fue bien, no me dolió; estoy acostumbrado a las jeringas y ni me di cuenta cuando me la puso”, platica José Luis García, residente de Temixco, quien acudió en compañía de su madre a recibir la primera dosis contra la Covid-19 en el módulo habilitado al interior del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense.

Él, al igual que Carlos Daniel Rodríguez, dicen que debido al padecimiento que tienen están prácticamente acostumbrados a este tipo de procedimientos médicos, por lo que el dolor es casi nulo, cuentan mientras esperan en la sala para verificar que no exista un riesgo inmediato para ellos.

Este jueves 21 de octubre y el viernes 22 del mismo mes se estarán aplicando poco más de 8 mil dosis de Pfizer en tres hospitales habilitados para tal fin. Además del ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, también se atendieron en el Hospital General número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Cuernavaca, y el Hospital Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE.

En entrevista el Secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, confió que este operativo que consistirá en varias etapas, comenzado estos dos días con los menores “cautivos” que son tratados de manera regular en algún hospital o clínica del sector salud, pero el plazo para la aplicación de las vacunas podría ampliarse en los próximos días.

“Podría extenderse a los hospitales que se requieran, esto dependerá de la demanda de la población”, ya que serían 19 mil menores los que están contemplados con alguna comorbilidad pero carecen de un diagnóstico médico por lo que confían en que los padres de familia se acerquen con el paso de los días.

Martha Ángeles llegó desde muy temprano al Hospital del Niño para que su hijo Alejandro, de 12 años, y que padece de autismo, pueda vacunarse, reconoce que en su caso no expresa cuando algo le duele por lo que resulta más complicado saber si tiene enfermedades como Covid-19.

“No expresa sus sentimientos y eso me da un poco de miedo, pero es mejor protegerlos. Yo lo llevo al médico cuando tiene temperatura o tiene gripa; si le da gripa, luego luego lo tengo que llevar al médico porque, cuando le da, haga de cuenta que le da una crisis de asma, él es más sensible porque si alguien estornuda cerca de él, casi casi le da gripa”.