Negocios extrañaron festejar a los papás

La comida y las cervezas este año tuvieron que esperar en la gran mayoría de los hogares morelenses, ya que el Día del Padre se limitó a la videollamada, la visita exprés o el envío de platillos a domicilio; incluso en las calles de la capital del estado fue poco común ver a padres de familia caminar con sus hijos o comprar obsequios.

Para otro sector de la población el día no fue distinto al resto de la semana, tal es el caso de Pedro Barrios, de oficio bolero, quien junto a sus 23 compañeros que se colocaban en el Jardín Juárez fueron retirados hace un par de meses en me marco de las restricciones impuestas por la pandemia que enfrenta el país.

"Trabajando. Yo celebro trabajando, no hay de otra y más ahora que no dejan que instalemos nuestras sillas en el zócalo tenemos que andar buscando clientes a veces hago tres o cuatro boleadas y ya me regreso a casa porque los policías no nos dejan andar por aquí".

Su oficio lo realiza desde los 16 años, ahora ya tiene 68; "a veces me enfado y hago otras cosas y ya luego regreso", señaló.

Restaurantes sólo ofrecieron servicio para llevar y a domicilio, en algunos casos.

Luis Mendoza, otro padre de familia, a diferencia de otros años que festejaba con su familia con una comida y cervezas, este día le tocó trabajar.

"Vine a comprar un regalo a mi papá y me voy al trabajo", dice sosteniendo la mano de su pequeña hija, quien lo acompaña.

En la calle Gutenberg se encuentra un trío de mariachis que esperan pacientes la solicitud de sus servicios, que ahora se limita solo al 10 por ciento.

"Al rato tenemos un llamado para cantarle a un padre de familia, y bueno las pocas solicitudes que van llegando como ahorita vieron un compañero fue solicitado y pasaron por él, ahorita somos pocos porque de los más de 20 grupos que somos solo estamos saliendo 4 o 5 por mucho", dice un mariachi de apellido Bustos.

Los servicios de algunos grupos de mariachis apenas llegan al 10 por ciento.

Las canciones más pedidas por el Día del Padre son Mi querido viejo, El Rey y El señor de las canas; "cuando íbamos al panteón nos pedían mucho la de Que falta me hace ni padre, pero ahora no pudimos entrar".