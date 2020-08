Necesario garantizar igualdad en educación

La diputada presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, Alejandra Flores Espinoza, advirtió que las autoridades educativas estatales deben comenzar a elaborar un plan de trabajo eficiente para aplicar el modelo de educación virtual y a distancia en el ciclo escolar 2020-2021, garantizando que todos los niños tendrán una educación igualitaria sin importar su lugar de residencia.

Expresó que tanto el gobierno estatal, como la la Secretaría de Educación y el mismo el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) deben generar un programa que cumpla con las necesidades de todos los sectores inmersos en la educación, al recordar que por la pandemia de Covid-19 hubo muchas quejas por parte de los maestros ante la extensión del horario laborar.

“Se tiene que hacer un programa que sea específico en el que las autoridades entiendan las necesidades tanto de los niños, padres de familia pero también de los maestros, que realmente tengamos todo la capacidad de salir adelante con está nueva normalidad”, afirmó.

Ante el anuncio hecho por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) sobre la suspensión de actividades escolares presenciales hasta que haya condiciones para el regreso a las aulas, la legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que tendrán que comenzar a destinar un presupuesto adecuado para que la educación frente a la crisis sanitaria sea igualitaria y abierta para todos los niños del estado.

Lo anterior, al señalar las clases virtuales durante el pasado semestre demostraron una importante desigualdad entre los mismos estudiantes, debido a que no todos tienen acceso a internet y/o una computadora, “porque si viven en la ciudad no habrá problemas con las clases pero hay comunidades donde no llega la señal”.

La semana pasada en reunión virtual del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, refirió que en el próximo ciclo escolar 2020-2021, el enfoque pedagógico que pervivirá hacia el futuro será un modelo híbrido, en donde esté presente tanto la educación a distancia como la educación presencial.

Previamente, Flores Espinoza, exhortó al Poder Ejecutivo destinar los 20 millones de pesos etiquetados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, para el pago de cuotas escolares que bien, indicó, podrían utilizarse para que la Secretaría de Educación adquiera los insumos necesarios para sanitizar las escuelas públicas de todo la entidad, estableciendo las condiciones de seguridad sanitaria que eviten riesgos de contagio de covid-19 entre los estudiantes y los maestros.