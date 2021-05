"No me siento derrotado": Jorge Arizmendi García

Es momento de superar el tema de los colores partidistas, y darles la cara a los problemas de la Cuernavaca, dijo el empresario Jorge Arizmendi García, candidato por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia de Cuernavaca, que, aún cuando no se ubica en primeros lugares de preferencia, según las encuestas, no se dice derrotado, ya que las elecciones no se dan todavía.

"Hay quienes dicen que esta competencia ya solo es de dos o de tres, ¿tú lo sientes así?", lanzó la pregunta el director de El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, Daniel Martínez Castellanos, al empresario del sector educativo.

“Puede ser, pero la elección todavía no está definida; no me siento derrotado ni abatido, pero tampoco me voy a engañar; creo que tampoco se vale soñar con cosas que no son reales, yo sí me veo en la escena del debate final, en la recta final estamos cerrando fuerte, si veo interés de estos tres candidatos, pero nada que no se pueda remontar poniendo todo de nuestra parte para superar”, responde con calma.

Sentado en la silla principal de su oficina, esa que recuerdan todos los universitarios de la escuela que fundó hace ya varias décadas, llena de cuadros, medallas, fotos familiares, y algunas antigüedades, cuenta que no es alguien que se rinda.

Siendo un candidato no oficial y en el que no existe el “poder del dinero” de por medio, no teme a la guerra sucia y sí cree en el apoyo social aun cuando una de las principales batallas que habrá de dar, es la compra de votos.

“El candidato oficial ha repartido regalos, dádivas a cambio de otros tres años de miseria”, acusa.

“De entre los candidatos se les puede investigar, acusar, difamar; en mi caso me siento muy tranquilo tengo mucha paz, he transitado por la vida con el equipaje ligero sin causarle daño a nadie, voy tranquilo a la elección”.

La ciudad está harta y eso se demuestra en las manifestaciones que cada semana se presentan, porque no hay agua, no hay alumbrado público, no se tiene seguridad “pero la seguridad no se trata de balazos, sino atacar también otros como la drogadicción”.

Arizmendi García, habló de conformar un frente común por la capital, este conformado exclusivamente por aspirantes que verdaderamente sean nacidos en la ciudad avecindados, que amamos a la ciudad.

“Yo aquí emplazaría a todos los candidatos de Cuernavaca a que podamos hacer una sola propuesta, juntos, yo no estoy obsesionado con ser el presidente municipal sino soy el que más simpatías logra pudieran ser cualquiera de los otros, pero no permitir que un intruso pueda tomar la silla de Cuernavaca”.

No es momento de claudicaciones, mencionó, “sino en términos de la unidad de Cuernavaca, un ejercicio de madurez política, que siete u ocho candidatos sean designados como secretarías en torno a un presidente municipal”.

Partidos como Futuro, Mas, Redes Sociales Progresistas, y otros locales los que pudieran sumarse.

“De entre los candidatos se les puede investigar, acusar, difamar; en mi caso, me siento muy tranquilo, tengo mucha paz."

Jorge Arizmendi García, candidato del PRD a la alcaldía

Jorge Arizmendi García, candidato a la alcaldía por Cuernavaca por el PRD / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca