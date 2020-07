Necesario, cuidar hábitats ribereños y humedales

En medio del retorno a lo que se ha llamado “la nueva normalidad”, luego de la cuarentena con la que se intentó combatir el Covid-19, Carlos Galindo Leal, Director General de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), considera necesario proteger los hábitats ribereños y de los humedales que existen en Morelos, debido a las especies que habitan en ellos.

De acuerdo con el investigador, la conservación de dichos espacios debe darse a través de un trabajo de restauración en el que no sólo participen las autoridades de gobierno, sino que también se involucre la sociedad, para garantizar su protección a largo plazo:

Si va un grupo de alguna secretaría y restaura, al rato va a estar igualito; realmente se tiene que involucrar a la gente local, porque si participan son los que lo van a proteger, eso es lo que nos ha faltado: involucrar a la sociedad, explicar por qué es importante, por qué se va a beneficiar, explica.

Abundante en ríos y barrancas, el estado de Morelos alberga especies que han llevado a implementar trabajos de restauración a fin de protegerlas, como la carpita morelense y el cangrejito barranqueño.

Hay muchas barrancas en parte de Morelos en donde hay especies ribereñas, refiere el especialista.

Además del trabajo de conservación directamente aplicado en los hábitats, Carlos Galindo aborda la necesidad de contribuir desde otro aspecto: el consumo, particularmente de productos sustentables, entre ellos los agroquímicos.

Es un estado que tiene una producción agrícola muy alta, así que hay que ir viendo alternativas al uso de los agroquímicos, eso son cosas importantes: conservación, restauración y también la parte del consumidor: si yo como consumidor no sé de dónde viene lo que me estoy comiendo, quién lo están produciendo, si tiene agroquímicos o no, estoy haciendo una demanda todos los días de productos que no están ayudante al ambiente, y eso tiene que irse transformando, sostiene.

En este aspecto, destacó el trabajo que realizan los productores que trabajan "correctamente", en favor del medio ambiente, quienes consideró que deben ser apoyados.