Nada que celebrar, nos van quedado mucho a deber: Sánchez Genis

"Yo fui una niña feliz, muy querida, a lo mejor de ahí nació mi gusto por ayudar a los demás" dijo, Carmen Sánchez Genis, docente de profesión, pero la vida la convirtió en activista social.

Carmen Genis se reconoce como una mujer que decidió modificarse, que decidió arriesgar, no solo su profesión, sino también su ambiente familiar, "como dicen si no arriesgas no ganas".

El hecho de descender de una familia llena de mujeres la hizo ver que se tenía la necesidad de protegerse, de hacer un autocuidado, "pero también nos hizo dar cuenta que en este mundo de hombres no nos podemos quedar calladas. Y hoy puedo decir que sí he roto esquemas, pero ha sido por decisión propia".

Genis Sánchez, estudio la normal rural en Tlaxcala, desde ahí mostró su pasión por la lucha, sin embargo, a pesar de su amor a la docencia en 1994 su vida dio un cambio radical.

"Yo soy profesora de pasión y emoción, sin embargo, aun estando lejos de mi ciudad Cuautla, me di cuenta de que algo estaba pasando, ya que estaban secuestrando y desapareciendo a los hijos de los amigos de mis papás, por lo que dije que teníamos que hacer algo, y en el 94 me uní a un movimiento social en la defensa de los derechos humanos de todos, para exigir respuestas a las autoridades por estar secuestrando y matando a nuestra gente".

Este movimiento, surgido en la zona oriente de Morelos, se dio derivado de la violencia e inseguridad que azotaba en ese entonces a todos los sectores de la población.

Su logro más grande fue que el entonces gobernador del estado de Morelos, Jorge Carrillo Olea, solicitara licencia antes de que fuera destituido de su cargo.

Carmen Genis Sánchez, fue una de las activistas que inició este movimiento social, y la única mujer que participó en él.

"En ese movimiento eran puros hombres y yo la única mujer. Me cuestionaron, me quisieron hacer se desistiera, incluso mi situación familia se complicó, pero ahí es donde dices, si yo no lo hago nadie más lo hará. Fue una decisión propia".

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer no es una fecha de festejo, dijo Genis Sánchez, sino es de conmemoración, ya que para que esté día existiera y se reconociera, tuvieron que morir miles de mujeres, "y hasta la fecha siguen muriendo, siguen siendo asesinadas, por ello creo que es importante no quedarnos callados, y reclamar al gobierno que tiene mucho que hacer en políticas públicas, ya que hoy en día los diputados, la Fiscalía y demás nos van quedado mucho a deber".