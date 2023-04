Muy por debajo de deseo de ejidatarios la oferta de liquidaciones por la Siglo XXI

El Movimiento Campesino Siglo XXI mantiene los bloqueos en el sur y poniente de la Autopista Siglo XXI por segundo día consecutivo, al rechazar el avalúo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte que contempla un pago de 73 pesos el metro cuadrado. Los campesinos exigen un pago uniforme y más justo pues las autoridades pretenden clasificar las tierras de primera a tierras de riego y segunda.

Los manifestantes montaron un campamento en el lado oriente del estado a la altura del Ejido El Salitre y están decididos a permanecer el tiempo que sea necesario.

Después de tres horas de negociaciones en la Ciudad de México, el Movimiento Campesino se niegan a la clasificación de las tierras en primera, segunda y hasta tercera clase según su productividad, para establecer el precio de las mismas. "No lo vamos a permitir", expresó Herminio Chávez, presidente del Comisariado Ejidal de Moyotepec, al advertir que todas las tierras son de alta productividad sean o no de riego.

Entre los manifestantes, se encuentra la señora Ninfa Chávez quien se unió al grupo en representación de su madre Petra Escocia Ortega del Ejido Moyotepec. En 2005 aunque Petra Escocia se negó a vender, las autoridades pasaron la cerca y su tierra quedó fraccionada, hasta el año 2006 hicieron un convenio, en donde le pagaron 46 mil pesos al asegurarle que tomarían siete tareas y 600 metros pero en realidad tomaron nueve.

“Le robaron a manos llenas y fue hasta el 2016 que se decidieron todos los afectados y cerrar el tramo, solamente así logramos que se hiciera el puente, porque los encargados de la construcción pretendían que mi madre diera la vuelta hasta Tecomalco o por el Salitre para ir al otro extremo de su tierra, son kilómetros de distancia, pero con la lucha de todos se logró que se hiciera un puente de ahí que le pagaran los metros de más que le habían agarrado y todavía sí se burlaron y llegamos a la Procuraduría y no le pagaron completo, le quedaron a deber mi madre ya se murió y no le pagaron le siguen debiendo", explicó Ninfa Chávez.

Como sucesora de la parcela, Ninfa defiende los derechos de su madre, pues ya pasaron 18 años y la deuda sigue sin pagarse, lo cual consideran una injusticia.

“Y desde hoy les digo que este bloqueo definitivamente no se va a mover hasta no ver claro, es un paro indefinido podemos ir a México las veces que quieran, pero si no hay un acuerdo satisfactorio, de lo contrario no volverán a pasar” manifestó Ninfa Chávez.

Entre las denuncias, los afectados aseguran que fueron muy tolerantes con esta y las administraciones pasadas; aunque este sexenio lleva cuatro años en el poder, no muestra avances en la negociación. Además, denunciaron que desde el año 2019 se cobran dos casetas. Aunque faltan caminos colaterales de saca y derecho de vía, canales y puentes, ellos sólo reciben largas para resolver el problema.

“Están ganando con nuestra tierras, les pedimos que se pongan al corriente con todas las peticiones que tienen los ejidos”, mencionaron.