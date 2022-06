Museo de la Ciudad requiere 5 mdp para rehabilitarse

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, informó que se necesitan cinco millones de pesos para realizar un mantenimiento integral al Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MuCiC), que presenta algunos daños debido a la filtración de humedad en una de sus paredes que colinda con el Centro Morelense de las Artes (CMA).

Dijo que, al no contar con los recursos, no se podrá realizar de manera inmediata, por lo que a manera de prevención se reducirá el aforo, a fin de evitar que los visitantes puedan sufrir algún daño, es decir, no se tendrá que cargar con peso vivo o con personas que se muevan al interior del museo, sin embargo, podrá seguir utilizándose.

El edil capitalino reconoció que se ha solicitado el apoyo económico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) con el propósito de hacer una obra de mantenimiento integral que costará más de 5 millones de pesos; el recurso todavía no ha sido aprobado, por lo que aún no se tiene una fecha para que se realicen las obras.

Protección Civil atiende más lugares

El alcalde señaló que incluso el DIF Municipal se encuentra acordonado en un área que necesita atención, ya que una parte del inmueble colinda con una propiedad, y debido al deterioro que se ha separado la construcción de una de las paredes; “se ha empezado a trabajar porque son áreas importantes para la población”.

En cuanto a los puentes peatonales, el coordinador ha pedido información para determinar qué áreas se encuentran en riesgo e identificar otras más.





