Museo de la Ciudad en malas condiciones 

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social de Cuernavaca confirmó que la pasada administración no dio mantenimiento a instalaciones incorporadas al ayuntamiento, detectando carencias en términos de estructura y en herramientas para trabajar.

A un mes de tomar posesión del cargo, Laura Patricia Hernández Cruz, titular de dicha dependencia, señaló que existe una carencia generalizada en todas las áreas, por lo menos en materia de infraestructura y servicios básicos, presentando lugares de suma relevancia humedad y hasta el desprendimiento de sus techos.

Precisó que si bien siguen en el proceso de entrega-recepción, cotejando actas y documentación que les fueron entregas por sus antecesores, han observado en áreas como el Instituto de la Cultura, Museo de la Ciudad y parque Tlaltenango problemas de humedad que a su vez arrojan otro tipo de situaciones por la falta de atención de las autoridades encargadas.

Como ejemplo, mencionó que en el área de Salud no solo tienen problemas de humedad, sino también han padecido la falta de equipamiento desde computadoras y sillas. Así mismo, en el parque Tlaltenango han padecido la falta de agua potable, servicio de suma relevancia, en especial para respetar los protocolos de salud en medio de una pandemia.

“A a la hora que Inapam tiene que dar una tarjeta no tiene una máquina de escribir, a la hora que Salud tiene que dar servicio y no hay computadoras y no hay agua y el techo casi, casi se esta cayendo por la humedad, parque Tlaltenango, el Museo de la Ciudad”.

Indicó que como se puede ver en las vialidades, también las instalaciones del ayuntamiento están en malas condiciones.

Hernández Cruz afirmó que el presupuesto esta bastante limitado porque las necesidades del ayuntamiento son muchas, ya que cada vez les llegan más sentencias de adeudos que tienen que pagar, por lo cual están haciendo equipo entre todos, con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil organizada para atender las prioridades que más apremian a la ciudad.

