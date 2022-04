Murayama advierte de violaciones a ley electoral

Semanalmente hasta 3 medidas cautelares contra servidores públicos que promueven la figura del presidente de la república ha tenido que emitir el Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró el consejero Ciro Murayama Rendón, durante su visita a Cuernavaca en donde dio avances del trabajo de re-distritación que habrá de ocurrir en el país.

“Hasta este momento la Comisión de Quejas del INE ha emitido 20 ya medidas cautelares contra diversos servidores públicos, que, si bien no tienen permitido estar haciendo publicidad o promoción de la Revocación y en particular como suerte de campaña a favor del presidente, pues la han estado haciendo”, respondió sobre los cuestionamientos. Puntualizó, que el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación quien tendrá que pronunciarse sobre si la medida fue correcta o la violación a las reglas del juego no lo ameritaban.

Sumado a ello han enfrentado la descalificación del instituto y de los consejeros, buscando “lesionar” la autonomía del INE rumbo al cambio en el Consejo General que ocurrirá e 2024; es el apoyo de la ciudadanía, dijo, la que ha impedido que estas agresiones surtan efectos.

Murayama, recordó que fue el pasado 4 de febrero cuando se emitió la convocatoria de Revocación de Mandato, ejercicio que se llevará cabo este domingo 10 de abril, y desde ese entonces la intención de los servidores públicos no ha cesado, a pesar de que en la legislatura siendo mayoría aprobaron las reglas.

En su participación en el Foro Estatal de Distritación Nacional Electoral 2021-2023, Murayama, dijo que en Morelos quedarán lo 5 distritos federal pues el crecimiento de la población no ha sido significativa , sin embargo, la entidad podría calificar para la construcción de distritos indígenas ya que en esta población si ha habido un crecimiento importante “en 2010 eran 70 mil, para el Censo del 2020 hecho por el INEGI, subió a 363 mil”.





