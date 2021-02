[Mundo Geek] Videojuegos que van por el trono

Para quienes están al pendiente de las noticias videojuegos móviles, este jueves despertaron con una muy interesante: el anuncio oficial de “PUBG: New State”, una nueva versión del battle royale “Playerunknown’s Battlegrounds” para las plataformas móviles que, desde su lanzamiento en 2018, se convirtió en un éxito gracias a los millones de jugadores que ha acumulado en ya casi tres años. En este tiempo, los desarrolladores de juegos para las pantallas pequeñas han demostrado estar a la altura de títulos diseñados para consolas y computadoras.

En 2020, la industria de los videojuegos vio crecer sus ingresos en un 19.6 por ciento con relación al año anterior, de acuerdo con el portal Games Industry, especializado en información y cifras relacionadas con este sector. Pero más allá de las ganancias que se obtuvieron, en gran parte resultado del confinamiento causado por el coronavirus, los reyes indiscutibles fueron los títulos diseñados para ser jugados en dispositivos móviles: mientras que los ingresos de videojuegos de consola aportaron 51.2 mil millones de dólares, los juegos móviles generaron ingresos por 86.3 mil millones, cifra que, a su vez, representó un crecimiento del 25.6 por ciento a diferencia del año pasado.

Ante estos resultados, es de comprender el interés que han mostrado las grandes desarrolladoras por ofrecer versiones cada vez mejores de sus títulos emblemas, como el caso de Bluehole con PUBG y Activision con Call of Duty, que ha llegado a ser considerado como el mejor videojuego móvil en la actualidad por varios creadores de contenido. Pero además de estas opciones para pasar horas y horas de entretenimiento y emoción, este 2021 resguarda otros títulos muy pero que muy esperados.

PUBG: New State

Comenzamos con el título anunciado este jueves. Una vez abierto el registro para su descarga en cuanto ésta se encuentre disponible, poco se sabe sobre la fecha en que será lanzado esta nueva versión del battle royale que inició el boom de este género. De acuerdo con la Playstore, este nuevo título ofrecerá “la experiencia plena de un battle royale con gráficos móviles de vanguardia”. Y agrega: “100 sobrevivientes se enfrentarán utilizando una variedad de armas y tácticas hasta que solo un jugador o un equipo quede en pie”. Siendo así, parecería que no habrá muchos cambios con la versión actual del juego, pero llama la atención que este lanzamiento parece inclinarse más a un ambiente futurista, con gráficos mejor optimizados. Otro aspecto de interés es que, a diferencia de la versión móvil actual de PUBG, New State no ha sido desarrollado por Tencent, sino por Krafton, perteneciente a Bluehole.

Apex Legends Mobile

Anunciado con mucha más anticipación, la versión móvil de este battle royale es otro juego que parece próximo a ver la luz, si bien se espera que, en una primera etapa, su publicación ocurra únicamente en China. El título, desarrollado por Respawn Entertainment y publicado por Electronic Arts, llegaría a los teléfonos y tablets gracias a Tencent, también responsable de las versiones móviles de PUBG y Call of Duty: Mobile. En su declaración de ganancias del tercer trimestre para el año fiscal 2021, EA dio a conocer una posible fecha de lanzamiento, según la cual la versión piloto llegaría a China en los próximos tres o cuatro meses, de acuerdo con el experto en la industria Daniel Ahmad.

League of Legends: Wild Rift

Lanzado desde 2009 para computadoras y consolas digitales, League of Legends, los jugadores de todo el mundo han tenido que esperar más de una década para poder trasladar la experiencia que ofrece este multijugador de arena de batalla a las pantallas móviles. De hecho, aun no es posible. Tratándose de uno de los juegos con mayor presencia en los esports, su adquisición por Tencent en 2015 ha terminado por cristalizar el sueño de millones de jugadores de LoL en un futuro próximo, con una versión para la que ya existe un registro en las tiendas de aplicaciones desde hace varios meses.