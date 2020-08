[Mundo Geek] Metal Slug, de la consola al teléfono

Para quienes crecimos en los noventa, Metal Slug puede ocupar un lugar muy especial en nuestros recuerdos. La saga de SNK creada para las máquinas-arcade Neo-Geo, esas que se devoraban el cambio de las tortillas camino a casa, llevó a toda una generación a vivir en carne propia la adicción a un videojuego. Una adicción que pronto podría volver a atraparnos.

A fines de junio, TiMi Studios, otrora desarrolladora de la exitosa versión móvil de “Call of Duty”, lanzó el tráiler de “Metal Slug Code: J”, en el que se nos permite recibir un anticipo del gameplay que tendrá este nuevo título en los dispositivos móviles, con gráficos en 3D muy parecidos a los originales y, sobre todo, trayendo de vuelta a Marco Rossi, el innegable protagonista de la saga.

¿De qué trata el juego?

Evidentemente, el lanzamiento de “Metal Slug Code: J” representa la oportunidad no sólo de que los adultos redescubramos el clásico Shoot ‘em up y sus emblemáticos escenarios, sino también de que el título atrape a las nuevas generaciones, para quienes los dispositivos móviles se han convertido en las plataformas por defecto para jugar (no por nada cada vez más títulos emblemáticos son trasladados a las pequeñas pantallas).

Originalmente, Metal Slug nos contaba una historia que se desarrollaba a partir del año 2008, cuando el escuadrón de los “Peregrin Falcons” (“Halcones Peregrinos”) debía frustrar los planes del General Morden, líder del Ejército Rebelde y principal antagonista de la serie al planear un golpe de estado. En el recordado gameplay, los jugadores teníamos que ir pasando varios niveles en distintos escenarios e ir derrotando a los jefes finales, algunos de los cuales volverán en esta nueva versión.

¿Será un éxito?

Si bien hasta ahora no se ha precisado la fecha de lanzamiento, se espera que la versión final vea la luz este mismo año. Al traer de vuelta los personajes, escenarios y jefes originales, el juego móvil podría convertirse rápidamente en un éxito. Otro elemento importante para prever buenos resultados es el hecho de que sea TiMi Studios quien esté detrás de su desarrollo.

Filial de Tencent Holdings, TiMi Studios bien puede ser un sello de garantía sobre el posible éxito que tendría este nuevo título, sobre todo tomando en cuenta el triunfo que ha tenido la adaptación que realizó de la salga “Call of Duty” a dispositivos móviles, un título que a fines de junio superó las 250 millones de descargas y rompió el récord que había establecido antes “PUBG Mobile”, otro título de Tencent.

