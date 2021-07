[Mundo Geek] Genshin Impact saborea el triunfo en multiplataforma

Lanzado a nivel mundial el 28 de septiembre de 2020, Genshin Impact fue un juego que encontró el éxito casi inmediatamente. Meses antes de su estreno, este título de mundo abierto, que ha sido equiparado a “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, había sido largamente esperado por la comunidad de jugadores de la industria móvil, así que aquel 28 de septiembre, a la hora de su lanzamiento, había un gran colchón dónde caer.

Y el éxito no fue momentáneo: el debut de este RPG (juego de rol, por sus siglas en inglés) fue el mayor lanzamiento internacional para un juego chino y elevó los ingresos de su desarrolladora, MiHoYo, a casi 800 millones de dólares para fines del año que también estuvo marcado por la pandemia y el confinamiento mundial. De acuerdo con estimaciones de Sensor Tower, el título ha percibido más de mil millones de dólares tanto en iOS como en Android.

Pero ¿qué hace tan especial a Genshin Impact? En su lanzamiento tuve la oportunidad de probarlo en un dispositivo móvil: un mundo abierto, colorido, de ensoñación, que te invita a recorrer prácticamente todo el espacio visible, ya sea a pie o elevándote por el aire. Pero más allá del aspecto visual, otro factor clave para que el juego siga vivo a casi un año de su lanzamiento ha sido la multiplataforma: los jugadores pueden retomar y pausar su historia desde su computadora, su Play Station o su teléfono celular, una función que siempre resultará atractivo.

“Genshin Impact se concibió como un juego multiplataforma desde el primer momento, porque queremos dar a los jugadores más libertad sobre cómo y dónde quieren continuar su juego”, reconoció el propio director técnico del juego, Zhenzhong Yi al sitio especializado en la industria de los videojuegos GamesIndustry.biz, con motivo del lanzamiento de la versión 2.0, que tendrá lugar este 21 de julio.

De acuerdo con Games Industry, la versión 2.0 de Genshin Impact añade una nueva región, Inazuma, y expande su historia introduciendo nuevos personajes y armas, dando así inicio a un nuevo capítulo para el juego. Por el momento, el título de MiHoYo está disponible en dispositivos móviles, así como Microsoft Windows, Play Station 4 y, desde abril pasado, Play Station 5. Está ambientado en Teyvat, un continente regido por dioses llamados Arcontes. Al inicio, el jugador elige ser un hermano o una hermana en busca de su familia.