[MUNDO GEEK] Estos son los futbolistas que aman los videojuegos

La línea que separa los deportes convencionales de los esports (deportes electrónicos) parece cada vez más delgada y más en los últimos meses, en gran parte debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19 y el no poder llevar a cabo concentraciones masivas (algo necesario en los enfrentamientos deportivos). Este escenario llevó a los futbolistas de las canchas a las consolas y hoy hay quienes demuestran que los videojuegos pueden ser lo suyo.





Kun Agüero

Por las reacciones mientras juega, momentos guardados en sus directos, parece que el argentino y delantero del Manchester City siempre llevó un gamer dentro. Durante la pandemia, el futbolista se ha involucrado más y más en el mundo de los videojuegos, al grado de colaborar con streamers profesionales de la talla de “King”, un niño de 14 años que en 2019 se posicionó como el quinto mejor jugador de Fortnite y a quien el futbolista presume de haber salvado en una partida; y The Grefg, uno de los creadores de contenido más famosos de España.

Recientemente, la pasión Sergio Agüero por los videojuegos quedó en evidencia mientras jugaba Fall Guys con el streamer español Ibai Llanos: al ser eliminado de la partida en turno, el futbolista golpeó la mesa, por lo que Llanos decidió cortar la transmisión. Posteriormente, el futbolista aclaró que se trató de una botella de agua.





Javier “Chicharito” Hernández

Integrante de la selección mexicana y delantero de Los Angeles Galaxy, Javier Hernández también aprovecha las circunstancias para explorar una nueva faceta como streamer, a través de su canal de Twitch, donde demuestra que tampoco es malo a la hora de jugar Warzone, la modalidad battle royale del título de Activision de 2019 “Call of Duty: Modern Warfare”. Ahí, el futbolista colaboró con MirreyTv, uno de los jugadores del título más conocidos en el país.

“Me puse a stremear porque toda mi vida he jugado videojuegos, siempre me ha encantado, pero dije ‘hasta que no tenga mi cuarto y todo bien voy a empezar”, declaró en una de sus transmisiones.

Miguel Layún

El lateral del Club de Fútbol Monterrey se ha tomado las cosas en serio. Apenas en junio, el mexicano hacía una sorpresiva colaboración con MattsinLife, uno de los streamers españoles más conocidos de PUBG Mobile, título que puede jugarse en dispositivos móviles, en una partida en la que demostró tener madera para usar las armas virtuales de este battle royale que ya jugaba antes en sus ratos libres. Un mes después, el futbolista anunció la creación de su propio equipo de esports, “19esports”, el cual aspira a competir en FIFA y el referido PUBG Mobile.