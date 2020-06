[Mundo Geek] Estas son las apps mexicanas más útiles

Lograr que una idea se vuelva realidad podría ser complicado, pero no imposible. Quizá México aún no es punta de lanza en cuanto al desarrollo de tecnologías, pero hay casos que demuestran que no es por falta de talento.

En los últimos años, mexicanos han logrado desarrollar aplicaciones que ya son útiles opciones para miles o millones de personas.

Skyalert

Desarrollada en 2011, ahora es una app de uso casi obligatorio para quienes viven en zonas sísmicas del país. Desde hace nueve años, Sky Alert utiliza tecnologías innovadoras en alertamiento sísmico para que la gente pueda estar prevenida. Una vez instalada en nuestros teléfonos, la aplicación no sólo emite alertas de los sismos que se registran en el área en la que vivimos, sino que también ofrece información meteorológica.

Disponible para Android e iOS.

Metro-Metrobús Ciudad de México

Viajar en metro y metrobús en la Ciudad de México puede ser un caos, por ello, contar con aplicaciones que nos guíen a la hora de movernos es de gran ayuda.

Yalla ya!, una incubadora de productos innovadores especializada en tecnologías móviles, desarrolló esta aplicación que brinda a los usuarios información general de los dos sistemas de transporte más importantes de la capital del país, así como de los metros de Monterrey y Guadalajara.

Disponible para Android e iOS.

Kinedu

Con presencia en más de 180 países, Kinedu es una aplicación hecha con el talento de un grupo de jóvenes del norte del país y se enfoca en ofrecer a los padres una guía de actividades acordes con la edad de sus hijos para apoyar su desarrollo, y dar seguimiento a su crecimiento desde el embarazo hasta los cuatro años de edad. Su misión, según afirma la compañía, “es empoderar a los padres al brindarles actividades de desarrollo adecuadas, basadas en la ciencia y apropiadas para la edad de sus hijos”.

Disponible para Android e iOS.

Doc.com

Desde 2016, Doc.com es una plataforma que ofrece a sus usuarios consultas médicas y psicológicas sin tener que salir de casa, gracias a la colaboración de un grupo de especialistas que está disponible las 24 horas del día. Durante la contingencia sanitaria del Covid-19, la aplicación también ofrece asesoría a las personas que creen tener síntomas de la enfermedad, como un primer contacto antes de tener que acudir a un centro clínico de forma presencial.

Disponible para Android e iOS.