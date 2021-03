[Mundo Geek] El PUBG Mobile vence obstáculos

Si lograr desarrollar un juego no es sencillo, hacer que se convierta en un éxito seguro que lo es mucho menos, especialmente cuando el título tiene que hacer frente a varias dificultades en distintas regiones del mundo. Ese es el caso de PUBG Mobile, la versión móvil de PlayerUnknown’s Battlegrounds que recientemente superó los mil millones de descargas fuera de China, según informó Reuters esta semana, con base en las cifras presentadas por Tencent, el gigante tecnológico detrás del juego.

Desde el lanzamiento de PlayerUnknown’s Battlegrounds en 2017, el género battle royale ha escalado en la preferencia de millones de jugadores de todo el mundo. Aunque hoy en día otros títulos gozan de mayor popularidad, como “Fortnite” para PC y consolas o “Garena Free Fire” para dispositivos móviles, nadie puede negar que las bases fueron sentadas por el trabajo original de Brendan Greene y Bluehole. Así que cuando en 2018 Tencent lanzó la versión móvil de PUBG, quienes no tienen la facilidad de jugar en una consola u optaron por no seguir en el juego de Garena dieron forma a una comunidad que, tres años después, sigue jugando en equipo en distintas islas virtuales, luchando por la superviviencia: la de PUBG Mobile.

Las dificultades

Pero no todo ha sido sencillo para Tencent y PUBG Mobile. Tras más de un año de espera desde su lanzamiento en China, el juego no logró que el gobierno de aquel país aprobara su monetización, lo que hacía imposible la generación de ingresos. Para sortear esta dificultad, Tencent optó por una salida alterna y muy inteligente: desarrollar una versión que homenajeara al ejército Chino, y fin del asunto. El relanzamiento del juego bajo el título “Game for Peace” lo llevó a ser el primer battle royale móvil en superar los millones de dólares en ingresos para septiembre de 2019.

Ese mismo año, la empresa tuvo que afrontar otro problema cuando el juego fue prohibido en cuatro ciudades de la India, luego de que las autoridades afirmaran que estaba provocando un comportamiento violento y enojado en los jóvenes, según recoge el portal Games Industry, dedicado al sector. Además, agrega el portal, en 2020 PUBG Mobile fue una de las 118 aplicaciones prohibidas por el gobierno indio debido a las preocupaciones sobre los vínculos con China y violaciones a la privacidad de los usuarios. Para continuar como opción de entretenimiento para los jugadores del país asiático, PUBG Corporation tiene planes de lanzar una nueva versión diseñada específicamente para el mercado.

Números

Alcanzados los mil millones de descargas fuera de China, PUBG Mobile se posicionaría detrás de otros dos juegos móviles que también han alcanzado la cima del éxito: “Subway Surfers”, de Kiloo Games; y “Candy Crush Saga”, de King Digital Entertainment.

De acuerdo con Tencent, los ingresos de los juegos en línea aumentaron en un 29 por ciento en el cuarto trimestre de 2020 a seis mil millones de dólares. Fuera de China, los ingresos alcanzaron los mil 500 millones de dólares, lo que representaría un 43 por ciento más con relación al año anterior, según datos de Games Industry.