[Mundo Geek] ¿Dónde encontramos mejor calidad de sonido?

Para muchos no hay discusión: desde su aparición en 2008, Spotify se ha convertido en el rey de los servicios de música por streaming: no sólo se trata de la plataforma para computadoras, celulares y tabletas que usamos todos los días, sino de una compañía que actualmente cuenta con su propia ceremonia de premios. Pero ¿la calidad de sonido que ofrece es la mejor del mercado? Los oídos más exigentes encontrarán razones para pensar que no.

La música convertida en datos

Para poder comparar la calidad del sonido que ofrecen los servicios de música por streaming es necesario saber qué son los kbps (kilobits por segundo). No es nada complicado: Un kilobit por segundo es una unidad de medida que se usa para calcular la velocidad a la que se transfiere la información a través de una red, y la música que llega a nuestros audífonos también se mide de esta manera: a mayor cantidad de kbps, mejor calidad de sonido.

Ahora bien: tratemos de imaginar todo el proceso detrás para que una canción grabada en un estudio llegue a nuestros oídos. Para que esto sea posible, los datos tienen que comprimirse.

Es aquí donde entra el AAC (Advanced Audio Coding), que no es otra cosa que un formato de comprensión de audio que facilita la transmisión de datos.

El proceso de comprensión es muy efectivo a la hora de hacer llegar la información de un sitio a otro, pero, tratándose de música, puede provocar pérdidas significativas para los más exigentes.





¿Quién ofrece la mejor calidad?

En términos de calidad de audio, TIDAL es el servicio de música por streaming que ofrece la mejor calidad. De hecho, su membresía más atractiva, pero también más cara, pone a disposición de los usuarios las versiones MQA (Master Quality Authenticated) de las canciones, con una calidad de estudio que, además, está autenticada por los propios artistas.

Ello es posible porque son los músicos quienes controlan este servicio lanzado en 2014 y que un año después fue adquirido por el rapero y productor Jay “Z”.





Calidad de sonido de cada plataforma

TIDAL

Sin discutir que el primer puesto se lo lleva TIDAL con sus versiones MQA, el servicio tiene además una calidad HiFi equiparable a la de un CD sin pérdidas, con 1411 kbps.

Suscripción Premium de 99 pesos al mes y HiFi de 199 pesos mensuales.



Spotify

Mientras que la versión gratuita ofrece la 128 kbps en AAC, la suscripción Premium ofrece una calidad de 256 kbps en AAC. Suscripción de 99 pesos mensuales.



Apple Music

El servicio de música por streaming de la compañía fundada por Steve Jobs ofrece una calidad de sonido de hasta 256 kbps en AAC. Suscripción de 99 pesos mensuales.





YouTube Music

El servicio de música por streaming de Google permite disfrutar de la música con una calidad de hasta 256 kbps en AAC. Suscripción de 99 pesos mensuales.



El rey del mercado

Más allá de la calidad de audio que ofrece cada plataforma. Los usuarios de Spotify parecen no tener razones para cambiar de servicio, pues, al menos en México, sigue siendo el líder del mercado de streaming de música: según datos de The Competitive Intelligence Unit, la multiplataforma sueca cuenta con el 84.8 por ciento del mercado con 50 millones de usuarios.

