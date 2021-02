[Mundo Geek] Del cine a la consola

Últimamente suele ser al revés: atraídas por el éxito de sagas de videjuegos que han conquistado a generación tras generación, las productoras de cine han gastado millones de dólares realizando películas que intentan traer a la vida a los personajes más queridos del mundo gamer. Pikachu y Mario y Luigi son sólo un par de ejemplos (algunos menos afortunados que el otro), pero también ocurre con la fórmula invertida: a través de los años, la industria del cine también ha alimentado a la de los videojuegos.

A la hora de hablar de videojuegos basados en películas no todo es positivo. Casos como “E.T. the Extra-Terrestrial” de Atari, en 1982, nos demuestran que el resultado de ciertos títulos al salir a la venta puede ser tan vergonzoso como para orillar a la empresa responsable a sepultar sus cartuchos bajo tierra. Afortunadamente, no todos los casos son iguales. Aquí repasamos algunos títulos que se convirtieron en horas de entretenimiento .

The Warriors

Traído al Play Station 2 por Rockstar Games (la misma desarrolladora responsable de la saga de Grand Theft Auto), es un videojuego de 2005 pero inspirado en la película homónima de 1979, que relata la historia de una pandilla de la ciudad de Nueva York que regresa a su territorio natal después de que sus integrantes fueran acusados por la muerte de una persona. Tal como en la saga de GTA, el videojuego ofrecía un sinfín de posibilidades: visitar distintos barrios a través de varias misiones. Además de contar la trama de la película, el videojuego contenía misiones secundarias que permitían descubrir cómo se fueron formando ciertas bandas.

The Lion King

Tras el estreno del hoy considerado clásico de Disney en 1994, la desarrolladora Virgin Interactive fue la responsable de elaborar el videojuego oficial de la película, luego de una primera colaboración exitosa con “Aladdín”. Para quienes jugamos este título es memorable la animación usada para manipular a los personajes, que era casi como tener control de la película original. Para lograrlo, la desarrolladora utilizó los dibujos y animaciones originales de la película, lo que permitió movimientos fluidos y escenarios que lucían como ilustraciones manuales. En el juego podíamos controlar a Simba desde que era pequeño hasta que se convertía en adulto.

Spider Man 2

Hemos visto infinidad de títulos basados en el popular cómic, pero pocos tan memorables como el lanzado en 2004 tras el lanzamiento de la segunda parte de la trilogía creada por Sam Raimi. A diferencia de otros juegos de superhéroes, éste daba libertad al jugador para controlar al hombre araña libremente a través de las calles y edificios de Nueva York. Tal como en la película, Spider Man debe proteger a la ciudad del Doctor Octopus.