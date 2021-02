[Mundo Geek] Call of duty, la película enfrascada de Activision

Sin duda, 2020 fue un gran año para la industria de los videojuegos: confinados en sus hogares, los jugadores de todo el mundo contribuyeron a que las ganancias de la industria alcanzaran niveles pocas veces vistos. De entre todas las compañías que estrenaron títulos poco antes y durante este periodo difícil para la humanidad, Activision Blizzard tuvo ganancias récord que hacen pensar en nuevos desarrollos a futuro y que despiertan el interés de aquel proyecto fílmico con el que buscaba llevar a los personajes de la saga shooter de Call of Duty al cine.

De acuerdo con el portal especializado Games Industry, Call of Duty casi duplicó en 2020 sus reservas netas, gracias al primer año completo de Call of Duty Mobile, el lanzamiento en marzo de Call of Duty: Warzone de forma gratuita y los lanzamientos de pago tradicionales de Modern Warfare y Black Ops Cold War, que colectivamente experimentó un aumento del 40 por ciento en las ventas unitarias durante todo el año.

En ingresos netos, Activision Blizzard, la empresa detrás de todos estos títulos, experimento un aumento del 25 por ciento a 8.9 millones de dólares, mientras que las reservas se elevaron un 44 por ciento a 8.420 millones. Las ganancias netas, informa el portal, habrían aumentado un 46 por ciento a 2.2 mil millones de dólares.

“Estamos logrando un progreso significativo en nuestra línea de desarrollo para otras propiedades intelectuales clave, que esperamos impulsar para un mayor crecimiento en 2022 y más allá”, dijo la compañía.

La película que muchos esperan

Era 2015 cuando Activision anunció una primera película basada en Call of Duty como punto de partida para un universo de la talla de Los Vengadores de Marvel. Sin embargo, la espera para ver concretado este proyecto no ha sido corta, aunque ha tenido sus resultados: para 2018, Stefano Sollima, director de “Sicario: Día del soldado” anunció que había sido elegido para llevar a cabo la película. Desde entonces, poco se ha sabido de aquel proyecto.

Según la información que ha revelado Sollima, la propia Activision no considera la película como una prioridad, por lo que actualmente su realización se encuentra en estado de pausa, algo a lo que hay que sumarle las dificultades que ha enfrentado la industria cinematográfica debido a la pandemia del coronavirus. Pero el director es optimista y, acaso para desinflar las esperanzas de muchos, ha explicado que este tipo de pausas son algo habitual en Hollywood.

Si bien no está confirmado en su totalidad, otro de los datos que han sido filtrados sobre este ambicioso proyecto es que el guion estaría a cargo de Scott Silver, quien ha destacado por su trabajo en película como “8 Mile”, “The Fighter” y, más recientemente, “The Joker”. En algún momento, Sollima llegó a asegurar que la adaptación tendría que “traicionar la estructura de los videojuegos” para contar “la historia de un solo soldado, a diferencia de la mayoría de historias bélicas”.

Adaptaciones exitosas

Adaptar un videojuego al cine siempre es una tarea difícil, especialmente cuando se trata de una saga con millones de fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, los años recientes nos han demostrado los buenos resultados que pueden obtener los estudios al comprometerse con el material original, como lo demostraron recientemente “Pokémon: Detective Pikachu” (2019) o “Sonic the Hedgehog” (2020), que se prepara para una segunda parte en 2022.