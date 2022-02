Multas y embargos a quienes no pagan el agua

El año inició para Cuernavaca con un nuevo gobierno y un nuevo partido al frente de la administración pública municipal; sin embargo, algunos problemas no han cambiado, como es la falta de agua potable que, en las últimas semanas ha ocasionado que los ciudadanos vuelvan a tomar las calles para exigir el servicio.

De manera histórica el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) cuenta con un adeudo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ronda en los 300 millones de pesos, que aunado al no pago de los contribuidores genera una baja recaudación, puesto que de 110 mil tomas, aproximadamente el 25 por ciento de los cuernavacenses no paga por el agua potable.

Si bien en la ciudad la escasez del vital líquido comienza a registrarse en la temporada de estiaje, este año se pudo registrar desde enero a razón de que la empresa paraestatal cortó el servicio de energía eléctrica en dos pozos de abastecimiento de agua, así como por algunas fallas en los equipos de bombeo.

La falta de energía eléctrica en los pozos ha sido como consecuencia a la deuda que mantiene SAPAC por el consumo ordinario mensual correspondientes a los meses de enero y febrero que asciende a 16 millones de pesos, de acuerdo a información del propio alcalde, José Luis Urióstegui Salgado.

Tras sostener diversas reuniones con CFE y pagar una parte del adeudo, las autoridades municipales lograron que a partir del viernes pasado se reconecte la luz eléctrica en dichos pozos, entre ellos los ubicados en Vista Hermosa Diana y el Melchor Ocampo, -que desde hace tres semanas se había informado que padecían la falta del servicio-.

Entre los acuerdos en base al flujo económico de SAPAC, la comuna capitalina quedó de abonar, el pasado fin de semana, tres millones de pesos y el resto en las siguientes dos semanas.

En entrevista, el edil capitalino señaló que en caso de que el organismo descentralizado no cumpla con dichos acuerdos, será el propio Ayuntamiento quien le transfiera recursos económicos para cumplir con esa obligación, aunque también estarán emprendiendo una campaña para regularizar a todos los morosos, entre ellos las propias instancias de gobierno.

Y es que, afirmó, la propia comuna mantiene un adeudo por cerca de 25 millones de pesos a SAPAC, ya que desde hace cinco años no han pagado el agua en oficinas públicas, “todos los que deban tendrán que pagar, no hay más, sino SAPAC no va a salir del bache en que se encuentra”.

Urióstegui Salgado insistió en el llamado a la población en general a pagar por el servicio de agua potable, advirtiendo que después de abril iniciarán una campaña de requerimiento de pago a quienes consumen y no están pagando por ello, siendo acreedores a recargos y hasta embargos.

“Hay gente que recibe el agua y no la pagan, que la paguen. Hay gente que consume más agua que la que están pagando, yo les diría paguen completo el consumo de agua porque quienes no cumplen nos están afectando a todos”.

