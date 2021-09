Mujeres saldrán a las calles este 28 de septiembre

Feministas alistan marcha el próximo 28 de septiembre para exigir que el Congreso del Estado reforme la Constitución del estado y adecúe las normas con el fin de que no se castigue a quienes decidan interrumpir su embarazo, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara este como un derecho de las mujeres sin que se ponga en riesgo la vida.

Tania Osiris Cabrera, representante del Colectivo Divulgadoras, dijo que la marcha partirá desde las 11:00 horas de la Iglesia del Calvario al zócalo de Cuernavaca, con el objetivo de incidir en que se reforme el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Morelos y eliminar el texto que señala la protección de la vida “desde el momento de la concepción”, y las mujeres puedan decidir si continuar con el embarazo o interrumpirlo de manera segura.

“La resolución de la Suprema Corte de Justicia fue para la Constitución del Estado de Coahuila, pero lo que beneficia al estado de Morelos es que ya ningún juez puede criminalizar a las mujeres por abortar; sin embargo, cada constitución debe modificarse y sean nuestras legisladores y legisladoras las que reformen para que el Código Penal no considere como delito”.

A decir de la vocera, la legislación debe cambiar para que el Código Penal no sancione a las mujeres aún si la razón no está considerada en las cinco causales: accidente, que la vida de la madre esté el peligro, inseminación artificial no consentida, violación o malformación congénita, es decir, que sea bajo la libre determinación de la misma mujer.

“Un aborto, a pesar de ser fuera de las leyes o fuera del hospital, puede ser seguro, existen procedimientos avalados por la Organización Mundial de la Salud que son muy seguros, que se pueden realizar en casa y que las mujeres que acompañamos a otras mujeres pueden apoyar sin correr riesgo".

Señaló que en los hospitales siguen utilizando “métodos arcaicos” para interrumpir el embarazo como legrados.

Clandestino no es igual a inseguro, destacó, luego de aceptar que no existe una estadística oficial de cuántas mujeres llegan a fallecer por practicarse un aborto, ya que muchas lo hacen dentro del hogar.





Resolución de la SCJN divide al PAN

La resolución de la SCJN de no criminalizar a cualquier mujer o persona gestante que decida abortar en el país, ha dividido al grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Morelos.

Mientras la diputada panista, Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, se manifestó a favor de las leyes, en especial cuando se trate de la Corte, el coordinador de la bancada, Óscar Armando Cano Mondragón, promovió en la sesión ordinaria de Pleno de este jueves un punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a las y los ministros de la SCJN a respetar la libertad de configuración legislativa de los Congresos locales, al referir que su partido defiende la vida desde la concepción.

El punto de acuerdo obtuvo dos votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, turnándose a la Junta Política y de Gobierno para su atención.





Con información de Susana Paredes