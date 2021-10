Mujeres podrán realizarse mastografías en Jiutepec, Temixco y Cuautla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos informa que la Unidad Móvil de Mastografías para mujeres derechohabientes brindará atención en los municipios de Jiutepec , Temixco y Cuautla.

Del 4 al 9 de octubre se atenderá a mujeres de entre 40 y 69 años de edad, así como a quienes tienen antecedentes hereditarios de cáncer de mama.

Los mastógrafos móviles ofrecerán servicio en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 3 en Jiutepec , en la UMF No. 16 en Temixco y en la UMF No. 7 en Cuautla. El horario de atención será de 08:00 a 18:00 horas.

Las derechohabientes interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: estar vigente en sus derechos de seguridad social, presentarse con baño corporal, sin talco, desodorante, perfume, crema ni aretes, y llevar ropa cómoda, preferentemente de dos piezas.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal de salud.

Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia.