Mujeres luchan por una vida libre de violencia

A unos días de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Anna Carina Chumacero, integrante de Marea Verde Morelos y Presidenta de Huitzitzilin Organización Latinoamericana Por La Defensa y Acceso DDHH para el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y de las mujeres A. C., opinó que la pandemia en la entidad mostró la realidad de lo que las niñas y mujeres viven en casa, espacio en el que señala, debería ser “nuestro espacio de amor y apoyo”.

“En México, se ha registrado un aumento notable tanto en asesinatos de mujeres, llamados de auxilio relacionados con violencia y aperturas de investigaciones penales por violencia familiar durante la contingencia sanitaria. Por un lado, en lo que respecta a violencia letal contra las mujeres, el total de mujeres asesinadas en abril de 2020 significó en promedio, 11.2 mujeres asesinadas por día; de marzo de 2020 a abril de 2020 los asesinatos de las mujeres aumentaron en un 2%; mientras que los asesinatos de hombres se redujeron un 0.2%. Por otro lado, el total de llamadas relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres en abril de 2020 se traduce en un promedio de 143 llamadas por hora, las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a prevenir y atender violencia contra las mujeres también han advertido de este incremento”, dijo mientas retoma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911 septiembre 2020.

La violencia contra la mujer es un tema que se recrudeció en pandemia, no que sea algo nuevo, destaca, muy a pesar de las políticas públicas aplicadas tanto en el orden nacional como en local que a la fecha han resultado insuficientes ante delitos que se multiplican cada día.

¿Cuánto ha avanzado y que le falta a México para cumplir con los compromisos internacionales para erradicar la violencia de género?, fue una de las preguntas lanzadas a Chumacero.

“Avanzamos en pasos pequeños, con un gran trabajo de articulación y sin recursos económicos el movimiento feminista avanza, recientemente vemos la votación del senado con 87 votos a favor y ninguna abstinencia y ningún voto en contra de la Ley Olimpia, por ejemplo, pero a la inversa vemos como sobrepasa la omisión del estado hacia acciones concretas y reales a favor de la prevención y erradicación de la violencia de género. La falta de capacitación especializada en fiscalía y ministerio público, así como a la policía de primer contacto con víctimas de violencia de género, sexual y Feminicidio. La apatía e incongruencia de un Estado nos posiciona en un Estado de emergencia nacional”.

El año que viene no será diferente para las mujeres, advierte, en tanto que la política no siga utilizando a las mujeres para ganar campañas.

“Difícil para las mujeres que luchamos por una vida libre de violencia, para todas. Hoy vemos los actos de represión policíaca y hasta feminicida del municipio de Cancún Quintana roo, el panorama es turbio cuando la voluntad política no está y sólo usan el nombre de las mujeres para rellenar campañas y discursos políticos en tiempos de elecciones; en el Estado de Morelos recién se presentó la iniciativa de despenalización del aborto presentada por la Comisión de Derechos Humanos del estado y colectivas feministas, hoy ninguna diputada ni diputado de ninguna corriente se ha pronunciado a favor, éste panorama no desalienta pero sí no olvidemos sus discursos en próximas elecciones que no son congruentes con sus acciones”, concluye.