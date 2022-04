Mujeres detenidas en protesta denuncian agresiones policiales

Tras la protesta que encabezaron en la Paloma de la Paz, su detención y posterior liberación, el grupo de mujeres que exigían la inmediata aparición de la niña Nikte Antonella sustraída por su padre a pesar de que la mamá tiene la custodia, han realizado el siguiente pronunciamiento público.

A siete años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en nuestra entidad, el Ayuntamiento de Cuernavaca no ha entendido que la prioridad del Estado debe ser la vida y la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes.

La tarde del jueves 14 de abril un grupo de mujeres y hombres se manifestaron en la emblemática Paloma de la Paz para exigir a las autoridades del estado de Morelos, que cumplan su función en la búsqueda de Nikté Dorantes Granados, que desde el cuatro de abril fue secuestrada por su padre al serle otorgada la custodia a su mamá Meztli Granados. El caso tiene una Alerta Ámber con número AAMOR/028/2022.

La indignación frente a la falta de intervención oportuna de las autoridades y la pinta de monumentos como un acto de protesta y visibilización de las violencias ha sido característica del movimiento feminista los últimos años, acciones que no atentan contra la integridad de ninguna persona, sólo de paredes. La Paloma de la Paz está vacía de significado mientras las mujeres en este estado siguen siendo asesinadas y desaparecidas, este acto de iconoclasia, entendiéndolo como la deliberada destrucción de un símbolo, es un acto legítimo que no debiera ser criminalizado por encima de los derechos humanos de las mujeres. Si las mujeres no vivimos en paz, dicho monumento es un lienzo para nuestra voz y lucha.

El Ayuntamiento de Cuernavaca a través de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (SEPRAC), en lugar de atender las demandas de la ciudadanía que se manifestaba; en un acto de uso desmedido de la fuerza pública, detuvo arbitrariamente a cuatro mujeres y dos hombres, a quienes les infligieron lesiones en el rostro y cuerpo (mismas de las que adjuntamos imágenes). Sin informarles por qué se les detenía, y a dónde las llevaban en las patrullas 1896, 1898, 00743 y el número de moto 1850, una compañera solicitó la presencia de un/a visitador/a de derechos humanos, a lo que un policía respondió "Ya cállense porque están en calidad de detenidas, te voy a dar un vergazo, su único derecho es quedarse calladas". Acto seguido, le dijo a una policía mujer: "Tú que eres mujer, dale un vergazo".

A otra compañera le exigieron la contraseña de su celular para borrar la evidencia de la violencia ejercida, al oponerse le torcieron el brazo para obtener la huella digital que desbloquearía el celular y así borrar la evidencia, además de vulnerar su privacidad navegando en todo su teléfono. Cabe mencionar, que a todas las personas detenidas, se les solicitó su teléfono para borrar videos y fotografías de las agresiones.

Lo de hoy es una síntesis gráfica de un síntoma más de un Estado feminicida. Dentro de las detenidas está una compañera víctima indirecta de violencia feminicida y la justicia nunca llega. No se oculta la verdad agrediendo feministas.





Ante estos hechos las feministas de Morelos exigimos:

Disculpa pública del presidente municipal de Cuernavaca José Luis Uriostegui Salgado.

Exigimos la renuncia de Alicia Vazquéz Luna, Secretaria de la SEPRAC, porque las mujeres de Cuernavaca no estamos seguras con una persona que revictimiza y que tiene como prioridad la imagen pública y no la vida de las mujeres. Asimismo, exigimos una investigación exhaustiva para determinar si existe conflicto de interés alguno por parte de esta funcionaria en el caso de la desaparición de Nikté Dorantes Granados.

Investigación y separación del cargo de todos los policías involucrados en esta arbitraria y violenta detención.

Formación en derechos humanos y perspectiva de género a todas las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Garantizar el protocolo de actuación en materia de detenciones con apego a los más altos estándares en derechos humanos. Durante una hora no se tuvo certeza del paradero de las y los detenidos. Según la ley General de Desaparición Forzada, se comete el delito de desaparición forzada cuando un servidor público priva de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la negativa a proporcionar su paradero.

La aparición inmediata de Nikté Dorantes Granados y castigo a las omisiones y violencias institucionales en el caso.

Las feministas de Morelos manifestamos:

No vamos a borrar las pintas hasta que Nikté vuelva a casa con su mamá.

Firmantes:

Observatorio Ciudadano Nacional contra Feminicidios OCNF

Fomento Educativo Quauhnahuac A.C.

Divuladoras

Lunámbulas poesíacróbata

La Palabra Labra, A.C.

Nosotras Compañía

Colectiva multidisciplinaria Las Jijas del maiz

Colectivo Identidades

Red Mujeres X Mujeres Tepoztlán

Amo Ximayahue

Mitoteras y mitoteros de Guanajuato

REDEfine Morelos

Colectivo Mujer, letra y papel

Colectivo Pactos Violeta

Aleidh AC

Las Infalibles

Las Ruecas

Indómitas

Lúnambulas

CEFIRAC

Frente Feminista de Morelos

Animalas y Lumbreras

Colectiva Contingentxs

Colectiva Intrépidas Barraganas

Tekuan Radio, La voz de los guardianes de los cerros

Observatorio Crimenes de Odio Morelos

Juntos por Amor A.C. ( Grupo CD4)

Cultura 33

Grupo de Apoyo Colibrí

Frente juvenil en defensa de Tepoztlán

Colectivo koleoptera

Colectiva Médicas Esenias

Camaleonas Resilientes

IDEAS, A.C.

Las Bartolinas

Reexistencia Morelos

Indómitas Morelos

Adriana Mújica Murias

Alejandra Murillo

Denisse Buendía

Micaela Bocanegra

Nayeli Ballesteros

Xochitl Guzrmán

Sara López Rodríguez

Sandra Licea

César Guerra

Irene Alejandra Pérez

Paula Barraza

Alma Karla Sandoval

Larisa Escobedo

Karla Barrios

Miguel Licea

Araceli Mendoza Granados

Adriano Adt

Jesús Salvador Acatitlán

Laqueladre Films

Paloma Barranco

Jessica Rivera Hamed

Angélica Ayala

Vanesa López Vargas

María Antonieta de la Rosa

Lizbeth Paola Jaramillo Ocampo

Blanca Fernanda Jiménez Castañeda

Vianey Flores Reyes

Marlem Ramíres Ruíz

Tania Osiris Cabrera Fuentes

Andrea Acevedo García

Karen Stephanie Gutiérrez Quintero

Jacqueline Gorostieta Hernández

Vilma Katt Ulloa

María del Carmen Lucina Jurado Munoz

Susana Pérez Díaz

Estephania Martinez Estrada

Yara Saknikte Román Gonzalez

Alma Paloma Barranco Escobedo

Kenia Itzel Pereyra Anaya.

Claudia Luna Samano

Bárbara Gómez

La niña del volcán

Elizabeth Ocampo Torres

Amalia González Bocanegra

Angélica Alcántara Anaya

María Fernanda Gallardo Hernández

Yeridud Rueda Embriz

Zusuky Nallely Lara Leyva

Leticia García Villanueva

Diana Guitierrez Ramírez

Elienai Abarca Rodríguez

Luisa Fernanda Lara Salinas

Abril Gómez Castelán

Sara López Rodríguez

María Antonieta de la Rosa

Mayra Rosas Blancarte

Monserrat Ocampo Nieves

Mary Montes de Oca

Alina Barragán Medina

María peñaloza

Berenice Cervantes González

Consuelo Gutiérrez Garduño

Raquel Bonilla

Paloma Vidal Jahén

Erika Vázquez López

Guadalupe Gómez Flores

R. Patricia Rodríguez Rguez.

Teresa Rodríguez

Itzel Gutiérrez Rodríguez

Tekuan Radio

Ana Luz Velázquez Monzón

Adriana Monzón Tinoco

Norma Angélica Martínez Valdez del paraíso

Yesenia Puebla Cuevas

Itzel Jacqueline Hernández de la Cruz

Cecilia Roman

Maritza Montero Sotelo

Ana Luisa Velazco Jurado

María del Carmen bb bb Lucina Jurado Munoz

Susana Pérez Díaz

Estephania Martinez Estrada

Yara Saknikte Román Gonzalez

Alma Paloma Barranco Escobedo

Kenia Itzel Pereyra Anaya.

Claudia Luna Samano

Karina Vara Rodríguez

Enriqueta López Vera

Denisse Hernández

Ámbar Ariza

Bravas guerreras

Estefany Marquez

Sandra Quevedo

Vanessa Sugey Catalán Sánchez

Pamela Ludwika Mota Huerta

Susana González García

Andrea García de la Rosa

Angélica Alcántara Anaya

Sarya Mariana Luna Broda

Andrea Calderón García

Yaretzi De Jesús Moreno

Aide Monserrath Cortés Cueto

Carolina González Hernández

Ilse fernanda Salazar Ramirez

Ana Silvia Sánchez

Gabriela Camacho Flores

Rosa Elsa Sánchez

Monica Herrera Aguilar

Paula Vrelly

Claudia García

Gabriela Camacho Flores

Ivonne Lara Gómez

Sarai Moreno Bustamante

Lizeth Barrera Yañez

Denisse Mares Rangel

Jazmín Ibarra

Ximena Rivera Muñoz

Estefanía Sánchez Navarro

Fabiola Díaz de León

Frida Gaytán

José Miguel Rueda

Brenda Sandoval Bahena

Ivonne Pacheco

Alejandra Serrano

Xochiquetzal Salazar

Israel Espinoza Pineda

Argelia García Matías





