Mueren 2 por intervenciones quirúrgicas en Morelos

De 2018 a la fecha el Colegio de Cirujanos Plásticos del estado han registrado la muerte de dos pacientes que fueron víctimas de intervenciones quirúrgicas mal aplicadas, además de que estas prácticas dejan al mes unas 20 víctimas más que poco denuncian por lo caro del proceso judicial y la depresión en la que caen al ser afectadas.

"Estimamos que son alrededor de 20 personas al mes que resultan con problemas graves, de esos podemos ver que uno o dos pueden tener capacidad económica para someterse a una recuperación, otros cinco lo hacen en una institución de salud pública con cargo al erario, y otros más se quedan con su problema", dijo el Presidente del Colegio Rolando Samper Mendoza.

De 100 víctimas, solo uno o dos presentan denuncias penales debido a lo costoso del proceso, "tan solo el peritaje cuesta 50 mil pesos, si una persona que paga con tarjeta de crédito unos 12 mil pesos por la cirugía no va a tener para pagar esa cantidad".

Además, las víctimas suelen ser amenazadas por los médicos que las atendieron, "les dicen a mi no me harán nada", así como "la paciente que queda mal en una cirugía plástica cae en una profunda depresión que poco ánimo tienen para denunciar y es una decisión personal demandar, no podemos hacer nosotros nada sin que la paciente no quiera".

En el estado operan 13 cirujanos plásticos, que incluso son contratados para reparar cirugías mal realizadas por clínicas o establecimientos que no están debidamente regulados.

Hay secuelas que dejan como, "que si la grasa es inyectada en un mal ángulo en el caso de la liposucción, ésta puede llegar a filtrarse y hasta perforar el abdomen; otras es una nalga necrosada, nalga con infección, la piel se quema por la falta de circulación, en el caso también de cirugías de nariz dejan secuelas".

Los costos por reconstrucción llegan a los 200 mil pesos, recurso que no todos tienen.

Debido a esto, en dos años el colegio ha registrado la muerte de dos personas: "una en 2018 atendida por una doctora que sigue operando y otra más hace no mucho tiempo".

Samper señaló que hace falta una mayor regulación tanto en la vigilancia por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y también por parte de las legislaciones estatales y a nivel nacional.