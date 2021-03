Muere Pedro Pimentel exalcalde de Ayala por Covid-19

La tarde de este sábado fue confirmada la muerte de Pedro Pimentel Rivas, expresidente del municipio de Ayala, extitular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) del gobierno estatal y tío del actual presidente municipal, Isaac Pimentel Mejía. De acuerdo con la información que ha sido difundida en las redes sociales, Pimentel Rivas habría fallecido por complicaciones de covid-19.

“Querido tío: es difícil para mí escribir estas líneas, cuando se y me he resignado a que ya no estás en cuerpo, que ya no volveré a verte, abrazaste, saludarte, decirte cuanto lo quiero, pero de algo si estoy seguro, que tendrás un espacio en mi corazón y será eternamente (sic)”, expresó el presidente municipal de Ayala, Isaac Pimentel Mejía.

Por su parte, el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias:

“Me acaban de avisar que falleció de covid, después de luchar por su vida más de treinta días, mi querido amigo Pedro Pimentel. Ex Presidente Mpal. En Ayala y ex Srio de Sedagro en Morelos. Mi abrazo fraterno y solidario a Teo su esposa, a sus estimados hermanos y a sus queridos hijos, nietos y amigos productores #Morelos (sic)”, expresó el exgobernador.

Durante la administración estatal de Graco Ramírez, Pimentel Rivas se desempeñó como titular de la Sedagro en sustitución de Roberto Ruiz Silva, que en 2014 dejó el cargo para contender por una diputación local. Además, fue presidente municipal en la administración 2003-2006.