Muere de hambre el ganado morelense

Ante la severa crisis que enfrenta la gente del campo empieza a morir el ganado, mientras, el gobierno del estado sigue analizando la situación para apoyar o no a este sector que se ha visto golpeado por la pandemia y el retraso de la lluvia, manifestó Roberto Reza Quiróz, presidente del Sistema Bovinos Carne en Morelos.

Señaló que ya llevan tres reuniones con la actual secretaria de Desarrollo Agropecuaria, pero pretenden dispersar los apoyos a través de las Uniones de Ejidos y las Uniones Ganaderas, lo que significa que lo harán político.

Y es que cuando quieren promover a alguien lo señalan, de esta manera van los apoyos para poder entregar, y lo malo es que siguen jugando con la situación del campo, dijo al considerar que esas es una política errónea; “yo tengo mucha fe en que la secretaria haga las cosas bien, pero el equipo de trabajo que tiene vemos la misma y triste situación, están solo para darle largas al asunto”

Por lo pronto, el ganado se ésta muriendo, llevan semanas sin darles de comer, porque la gente del campo no tiene, como ya lo habíamos señalado semanas atrás, “urgía que se hiciera una compra consolidada de granos, para poder alimentar al ganado, y eso lo contemplan las reglas de operación”, pero no se hizo y la gente en medio de la pandemia ya no tienen de dónde agarrar para alimentarlos.

Ya pasó un mes y les siguen diciendo que sí va a ver apoyo, pero en el campo, los tiempos no esperan, el hambre del ganado y la de la gente no sabe de tanta burocracia, y desafortunadamente es cuestión política. “Este día en Tlaquiltenango les entregaron un vale por mil pesos a los productores de temporal, pero no les dieron llegaron los apoyos del seguro contra los siniestros que se registraron el año pasado que les fue mal, pero la versión de la autoridad es que si se les pago.

“Qué malo que sigan jugando con las situaciones del campo, y nos dice que va a ver apoyo para la compra de ganado, pero es la fecha que no hay nada, por eso insistimos en que refuercen los trabajos, los programas para hacer una estrategia de apoyo alimentario no solo para la zona sur o el estado de Morelos, para todo el país”,

Recordó que el sector agropecuario aporta el 7.5% del producto interno bruto a nivel nacional, es mínimo pero aporta más que el sector turismo que es del que si bien es mínimo, pero es más que el sector turismo que representa el 2.5%, sin denostar o pretender competir entre sectores: “pero se trata de una rama autosustentable de la alimentación de un gran sector de la población como son las comunidades marginadas.

Se trata de hacer un equipo donde trabajemos juntos para solventar esta crisis, pero nuestros diputados se molestan, hacen sus declaraciones y al final de cuentas solo están entregando despensas, eso es bueno, pero no arregla el problema, la gente quiere producir y no hay apoyos: “Los diputados se asignaron 400 millones de pesos de presupuesto, y no pueden hacer un plan estratégico para el desarrollo económico del Estado, porque no quieren”.

Pero lo más lamentable ahora es que saben de la crisis, se les dio a conocer la situación y siguen sin dar respuesta, ya llevan por lo menos 15 días revisando, y ni abono, ni semillas, ni granos cono maíz, que bien pueden comprar en volumen y darlo más barato para que la gente pueda comer aunque sea tortillas, especialmente ahora que se han retrasado tanto las lluvias.

“No hay ese ánimo de apoyar a la gente y hoy especialmente que tenemos una situación muy crítica, por la pandemia la gente no tiene a donde ir a trabajar, y su ganado se ésta muriendo, por la falta de alimento, por la falta de recursos ya que los granos subieron en forma muy drástica tanto del sorgo, maíz y soya, y los ganaderos o compran comida para su familia o para el ganado.

Y aunque no tiene datos precisos de cuanto ganado a muerto en; Villa de Ayala, Temoac y Mazatepec, es de donde tienen reportes, pero también ha muerto ganado menor como caprino, en las granjas de los porcicultores, de los que crían borregos, e incluso de abejas que a estas alturas del mes de junio no ha llovido, no hay floración y se padecen de altas temperaturas, no tienen como vitamina, hidratar a los animales para que sobrevivan este verano.