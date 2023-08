Muchos se anotan para quitar a Morena el gobierno

Con Morena a 20 puntos de ventaja en las encuestas, la oposición en Morelos marcha cuesta arriba para emparejar la contienda y conseguir derrotar a la coalición oficialista en la elección de gubernatura de junio de 2024.

Hasta ahora se ha definido una alianza local entre PAN, PRI y PRD, a cuya nominación aspiran por lo menos ocho contendientes. Por Movimiento Ciudadano se anota una aspirante visible, mientras los cuatro partidos con registro local restantes esperan aún para mostrar sus cartas.

A menos de once meses de la elección presentamos una radiografía de las fuerzas de oposición en Morelos.

Para el analista de proceso electorales, Agur Arredondo Torres, uno de los posibles contrincantes para el candidato de Morena a la gubernatura sería el del PAN, José Luis Urióstegui, debido a su trayectoria política.

En el mismo sentido descartó alguna posibilidad del PRI, aun cuando sus apuestas fueran Rosalina Mazari Espín o Laura Ocampo, en virtud de que el tricolor vive una época de rechazo.

Como analista de los fenómenos electorales de 1988, 2006 y 2009, cuando empezó a revisar la información estadística teniendo en mano los datos electorales del Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y del Instituto Nacional Electora, desarrolló modelos estadísticos para proyectar lo que puede ocurrir en el proceso electoral y quiénes serían los posibles contrincantes para el o la candidata del partido Morena.

“Este fenómeno que se repitió en la izquierda del 2009, 2012, aglutinado en el PRD, es el mismo fenómeno del que están emborrachados del triunfo todos los que están compitiendo y creen ilusoriamente que cualquiera que vaya en automático ya tiene casi el triunfo; pero es un error creer que cualquiera que vaya puede ganar, en teoría sí, que los números y los porcentajes están muy altos a nivel distrito, pero recordemos que hay fracturas y a veces esas fracturas, si no se saben atender a tiempo, generan fugas hacia otros partidos y hacia otros candidatos”.

Agrega; "En mi opinión basado en los números y en las estadísticas, si el PAN lleva de candidato a José Luis Urióstegui, presidente municipal de Cuernavaca, sería una piedrita para la izquierda, una sombra para cualquier candidato".

En el 2000 cuando surgió la ola Fox, "vimos que los municipios donde ganó el PAN tienen porcentajes y números muy altos, hablamos de Zacatepec con 5500 personas donde ganó Jorge Reyes, números que nadie después del 2000 ha igualado; en Cuernavaca donde gana el PAN llegó a 90 mil y 100mil,pero es un número de votos que nadie ha vuelto a ganar".

Y en el 2003, 2006, 2009 y 2015 "vemos que hay un parteaguas en la sociedad que rompe con el régimen hacia la derecha, pero me refiero a los números que se cumplieron, números altos que la izquierda ni aglutinando todos los partidos de izquierda ha ganado".

Continúa: "En Jojutla igual hay un fenómeno interesante, ni siquiera en el 2018 cuando ganó la ola Obrador se pudieron emparejar esos números, claro que 23 años después hay jóvenes votantes que desconocen la historia electoral, que desconocen el pasado y ni siquiera saben qué es izquierda o qué es derecha",

“Veo esa circunstancia, quien vaya por Morena se engaña si cree que la tiene fácil, hay un reacomodo de fuerzas, hay desencanto en muchos municipios donde gobierna Morena que si es un hecho, se pegaron a Morena y ganaron”.

El PRI queda muy lejos

Agur Arredondo descartó que en el PRI surja alguien, aún de los viejos priistas más renombrados y que hayan tenido buen perfil, "puedo decir con certera y con agrado, como Rosalina Mazari, que ha sido una excelente representante popular, aún con ella veo difícil que pueda ganar la batalla, y es que hay encono, enojo hacia el PRI,PAN y PRD, sigue siendo tan grande que les va a dar trabajo ganar".

El voto útil

El próximo proceso el voto útil define los tiempos de la derecha o de la izquierda: "Morena no va a ganar muchos municipios, va a haber un mosaico, no se va a repetir el fenómeno del 2018 o del 2021, Morena no va a ganar muchos municipios, es posible que ni muchos distritos locales, lo que sí va a ganar son los distritos electorales federales, porque la gente sí ha entendido que los diputados federales son una herramienta para el presidente de la República y los cinco distritos los va a ganar Morena y sus aliados", opina Agur.

¿El partido o el candidato?

El Gabinete de Comunicación Estratégica hizo una encuesta y preguntó: “Cuando hay elecciones: ¿Quién influye más el partido o el candidato?, el 62.7 por ciento de los encuestados dijo que el candidato, solo el 22.6 refirió el partido".

"Eso divídelo entre tres o cuatro candidatos; el candidato está pesando más que en otros tiempos y si el candidato no reúne el perfil podrás ir en un buen partido pero no tienes garantía de ganar; también puede ser un buen candidato pero si no tiene buen equipo de campaña y no sabe hacer una estrategia ahí se quedó", detalló el analista político.

Los perfiles

Se acerca la recta final del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo y el mes de septiembre es el inicio formal del proceso electoral 2024.

Son varios los que aspiran a gobernar Morelos, quienes tienen el reto de construir un plan de gobierno que atienda las necesidades de la sociedad, de planear un desarrollo económico, industrial y trabajar de la mano con las universidades, centros de investigación y de forma coordinada con los municipios.

Javier Delgadillo Macías, investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, comentó que el proceso de cambio de gobernador en Morelos está situado en una condición de irregularidad organizativa en el desarrollo integral del estado.

“Me refiero a que el balance que ha tenido la administración del gobierno actual ha sido insuficiente para poder atender los problemas principales que aquejan al conjunto del estado de Morelos”.

En el libro de su autoría titulado “El desarrollo de Morelos, territorio, economía y sociedad en tiempo de transformación nacional”, da referencia diagnóstica de la problemática del estado tanto en materia del desarrollo de la actividad económica y social, y en aspectos de inseguridad, pobreza, entre otros.

El investigador indicó que junto con su grupo de trabajo concibe la necesidad de impulsar una estrategia de desarrollo para el conjunto del estado y sus 36 municipios: “Partimos de la idea de impulsar acciones desde el gobierno estatal, que sumadas con las actividades y los esfuerzos de los gobiernos municipales tendrían un resultado mucho más eficiente que solamente considerar aspectos sectoriales”.

Explicó que el enfoque de desarrollo desde la visión de los territorios es mucho más importante y posibilita tener resultados más concretos.

Argumentó que es necesario una estrategia de política pública acompañada de los gobiernos municipales y la población, y que han llamado la gestión del desarrollo territorial.

Delgadillo Macías indicó que otros elementos que han incidido en un mal gobierno o deficiente ha sido suponer que Morelos tiene una capacidad propia de superar sus condiciones de desarrollo sin voltear la vista a una integración de carácter regional.

Asimismo, señaló que la entidad no se vincula con otros estado de la región centro del país, no trabaja de forma coordinada con Ciudad de México, ni con Puebla, ni Guerrero, ni con inversores, lo que no permite una capacidad de desarrollo económico: “La arquitectura de la política pública del estado de Morelos debería estar construida sobre una base de visión territorial, en los territorios es donde suceden las actividades, todas las relaciones”, y añadió que es por ello que se debe de pensar en un plan estatal de desarrollo que contemple los diversos temas a atender, como es medio ambiente, seguridad social, salud, educación y economía.

Agregó que no solo de sebe construir gobierno y gobernabilidad, se debe incorporar una visión de gobernanza con la suma de los actores locales.

De hecho aseguró que muchos países están experimentando estrategias de política públicas novedosas a partir de agendas de desarrollo bajo un enfoco territorial, y citó como ejemplo que los indicadores de pobreza no son los mismos en lazozona sur que en los Altos de Morelos, pese a que están en una misma entidad.

Finalmente, comentó que es necesario reorganizar la visión del desarrollo a partir de una nueva atención regional para impulsar el desarrollo de cada uno de los municipios de Morelos y esto conlleva una nueva forma de construir política pública.

Son varios los personajes políticos de partidos de oposición que aspiran a la gubernatura y quitar del poder al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Agustín Alonso Gutiérrez, partido Nueva Alianza. Actualmente diputado por el XII distrito local, inició su trayectoria política como ayudante municipal y presidente municipal del Sistema DIF Yautepec en 2014; presidente municipal en dos ocasiones seguidas.

Luz Dary Quevedo Maldonado, partido Movimiento Ciudadano. Actual diputada del distrito XIX local y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos. Se ha desempeñado en diversos cargos y administraciones en los ayuntamientos de Tetecala y Miacatlán.

Fue presidenta municipal de Tetecala de 2016 a 2018, y logró la reelección de 2019 a 2021.

Eliasib Polanco Salvídar, Partido Revolucionario Institucional. Actualmente diputado plurinominal. Ha sido director regional del Infonavit 2012-2015, fue director regional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 2015-2018.

Laura Catalina Ocampo, PRI. Secretaria general de la dirigencia estatal del partido tricolor. Exdirectora del Instituto de Fortalecimiento a los Municipios de Morelos (IDEFOMM).

Es diputada local y ex secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI, en años anteriores. Además, tiene amplia experiencia en el servicio público y particular desde 1977.

Jorge Morales Barud, PRI. Fue alcalde en Puente de Ixtla y Cuernavaca. Gobernador interino en Morelos (1998-2000). Ha ocupado diversos puestos de primer nivel en el Gobierno Estatal. Actualmente es funcionario en el Congreso del Estado de Morelos.

José Luis Urióstegui Salgado, Partido Acción Nacional (PAN). Actual presidente municipal de Cuernavaca

Fue presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos A.C. en diversos periodos; fue catedrático de la UAEM, y en otras universidades de la entidad.

Desde 1983 ha colaborado en distintos puesto de los tres niveles de gobierno y ser titular de diversas dependencias como son: la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos: el Juzgado Tercero Penal del Primer Distrito Judicial; la Dirección General de Seguridad Pública de Cuernavaca.

A nivel municipal ha sido director general de seguridad pública de Cuernavaca y contralor general.

Víctor Adrián Martínez Terrazas, PAN

Actualmente regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca. Administrador de Empresas, y su experiencia en el servicio público ha sido en coordinar diversos programas, como el de becas de la Secretaría de Desarrollo Comunitarios y coordinador de Cultura de la Secretaría de Desarrollo Humano.

En el ámbito federal ha sido enlace con estados de la Secretaria de Fortalecimiento Interno del CEN del PAN y delegado federal de la PROFECO en Morelos en 2012.

De 2018 a 2021 fue regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Hermanos Yáñez, Partido Morelos Progresa, son quienes dieron la oportunidad de debutar en la política al actual gobernador Cuauhtémoc Blanco, ganando la alcaldía de Cuernavaca de 2016 al 2018.

Julio Yáñez fue diputado local, y busco ser alcalde de Cuernavaca, sin lograr su objetivo. Roberto Yáñez, fue diputado local en 2022 por escasos meses, luego de que la hoy finada Gabriela Marín ganara la curul ante los tribunales.

Matías Quiroz Medina, Partido de la Revolución Democrática (PRD). Médico de profesión, fue alcalde de Tlaltizapán en el periodo 2000- 2003; diputado local del 2006 al 2009; secretario de gobierno en el sexenio de Graco Ramírez, y exdirigente estatal del PRD.

