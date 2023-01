"Movimiento de la alegría" llega a Plan de Ayala

El Movimiento de la Alegría llegó a Cuernavaca, en busca de calles donde transitar con libertad y seguridad, según el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís Serrano. En la avenida Plan de Ayala de Cuernavaca se dieron cita militantes y simpatizantes del partido, para desarrollar el proyecto "Pintando el Futuro".

Julio César Solís señaló que el Movimiento a la Alegría es una acción a nivel nacional, la cual considera que México no necesita más polarización, no más rencor y no más desunión.

"Lo que necesitamos es pensar, manifestarnos, ser felices y ¿Cómo lo vamos hacer?, sumándonos todos porque es es necesario como ciudadanos morelenses vivir tranquilos, expresó.

Además, señaló que desde los espacios que ocupan, en el Congreso Federal, Local y gobiernos, están trabajando para generar las condiciones para que la gente viva mejor y se garanticen sus derechos.

"No merecemos lo que estamos viviendo a nivel nacional y en Morelos, por eso impulsamos leyes positivas y propositivas, por eso damos oportunidades en los gobiernos donde gobernamos para que la gente sea más feliz", dijo.

Por su parte, la legisladora local de este partido, Luz Dary Quevedo Maldonado, comentó que a lo largo del territorio nacional están impulsando esta iniciativa, con el propósito de vivir en una sociedad sana y pacífica.

La legisladora indicó, que la agenda de Movimiento Ciudadano siempre tiene como prioridad reducir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y desde el Congreso Local presentará diversas propuestas feministas e iniciativas impulsadas desde la Comisión del Deporte, la cual preside.







