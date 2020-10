Movimiento Ciudadano respetará proceso contra ex titular de Turismo

Para los responsables de la dirigencia de Movimiento Ciudadano la vinculación a proceso por parte del fundador, ex presidente, ex diputados local y ex secretario de turismo con Graco Ramírez de ese partido Jaime no les va afectar aunque sigue siendo militante no está involucrado en las toma de decisiones.

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano aseguró que a nivel federal decidieron ir solos sin alianzas en el 2021, en el ámbito local no descartan hacer candidaturas comunes en las alcaldías aunque aseguran que con el PRI no lo tienen pensado ni planeado, aunque aseguró Julio César Solís que habrá casos excepcionales.

















