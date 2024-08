Movimiento Campesino Siglo XXI se une a protesta en CDMX

El Movimiento Campesino Siglo XXI de Morelos se unió a la protesta de sus compañeros afectados por la construcción de la autopista "Arco Norte". Los grupos se reunieron en la Ciudad de México para desmentir las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que afirmó que ya recibieron el pago de sus tierras.

Entre sus demandas está que las autoridades publiquen el decreto expropiatorio y entreguen los pagos correspondientes, ya que el presidente sustentó sus afirmaciones con un cheque que (según el movimiento) no es por el concepto de "Expropiación" sino de "Actualización de la Ocupación Previa", es decir, no se trata de un finiquito, es un pago parcial.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Además ese cheche solo corresponde a los ejidos de la México-Puebla y no corresponde al medio centenar de Ejidos del Arco Norte. Además de los campesinos de Puebla que fueron citados a una mesa por su gobernador existimos los campesinos sobre Arco Norte del estado de Tlaxcala, Estado de México e Hidalgo, que no tenemos ninguna respuesta y que ya en múltiples ocasiones la Secretaría de Gobernación nos quedó mal", comentó uno de los afectados.

También aprovecharon para recordarle a López Obrador que siempre han tenido la intención de trabajar de forma coordinada y de dialogar para llegar a acuerdos; desde el mes de abril en 2023 se han presentado a 10 mesas de trabajo. Sin embargo, sentenciaron. "el diálogo se vuelve inútil cuando los funcionarios incumplen su palabra".

Hasta el momento no han cumplido con el nuevo avalúo en enero; el pago del Decreto de Expropiación en abril como quedaron con Siglo XXI; el pago de Actualización de la ocupación en junio; el pago en julio como quedaron con Arco Norte, y en México-Tuxpan el avance es nulo.

“Señor Obrador, si ya nos pagaron muestre usted el Decreto de Expropiación en la mañanera y nos comprometemos públicamente a cesar los bloqueos en nuestros tramos. No puede porque no existe, igual que no hay cumplimiento del gobierno con el justo pago”.

Seguirán las protestas en diversos estados

La lucha de los campesinos de Arco Norte seguirá en el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, en la Carretera Siglo XXI y México-Tuxpan. Advirtieron cierres carreteros en nuestras parcelas. A los compañeros campesinos afectados por el Transístmico en Oaxaca.

Para finalizar llamaron a todos los campesinos de México afectados por las obras públicas y la falta de apoyo para el rescate de cultivos a tomar la avenida Reforma a la altura del Caballito en la Ciudad de México el próximo 1 de septiembre para exigir un cambio en cómo operan las los grandes monopolios y el neoliberalismo.