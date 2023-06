Afectados por la Siglo XXI tomarán Paseo de la Reforma en la CDMX

Este viernes 30 de junio, ejidatarios de Ayala y Tlaltizapán se manifestarán en la Ciudad de México (CDMX) ante la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) para el pago de los predios utilizados para la construcción de la autopista Siglo XXI.

Se prevé el cierre de la Avenida Reforma en la capital del país a fin de que sean escuchadas sus demandas.

Los ejidatarios acusan que luego de varias mesas de diálogo, se logró que en este mes de junio se iniciara con la integración de las carpetas para revisar los predios que se tomaron para la construcción de la autopista Siglo XXI, sin embargo, en algunos casos, no quieren pagar lo que corresponde.

Es por ello que recurrirán de nuevo a la protesta en las oficinas de la SICT para exigir el pago justo a sus terrenos, en caso de no recibir respuesta, no descartaron cerrar de nueva cuenta la autopista Siglo XXI.

Adalberto Maldonado Quiroz, vocero del movimiento campesino siglo XXI, resumió el conflicto en tres problemas: la solicitud de documentos por quinta, sexta y hasta séptima vez, ya que funcionarios de la SICT aseguran que no hay expedientes; segundo, el desorden y todas las irregularidades es que están pidiendo que se presenten los “muertitos” cuando ya tienen más de cinco años los sucesores y, tercero, que no hay voluntad para hacer el pago.

“No solo no hay pago, no hay voluntad y, sobre todo, lo peor del caso es que hace ocho días, los citados salieron molestos porque ahora son ellos, los afectados los que le están debiendo a la SICT, queda claro que quieren pagar con avalúos que no son reales y el rezago no es problema de la gente del campo es del gobierno federal”.

Respecto al tema de que ahora los ejidatarios “le deben” a la SICT, los inconformes explicaron que con la integración de carpetas, la autoridad federal les dijo que varios de los predios están por debajo de los 200 pesos el metro cuadrado y en algunos casos señalan que el recurso que se les dio fue excesivo y deben regresar dinero.

“Se inició con el proceso de revisión de cada caso, pero nos hemos topado, con algunos casos de compañeros que les dijeron que primero su costo era de 300 pesos metro cuadrado, pero ahora ya en la integración, les dicen que no que cuesta 100 pesos por metro cuadrado o en algunos casos hasta 70 pesos le bajan, o en otros casos les dicen que los campesinos son quienes le deben a la autoridad”, detalló Cenobia Riquelme, ejidataria.

De no obtener una respuesta favorable, los ejidatarios señalaron que incluso tomarán de nueva cuenta sus predios, ya que aseguran muchos de estos eran utilizados para siembra.





Con información de Angelina Albarrán









