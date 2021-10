Movilidad y Transporte llama a automovilista a aprovechar descuentos

La expedición de licencias de conducir en la delegación de Movilidad y Transporte en Cuautla ha incrementado en más de un 300 por ciento, autoridades llaman a la población acudir con anticipación y no dejar este trámite hasta los últimos días del mes pues se prevé una saturación de personas en las oficinas.

La Secretaría de Movilidad y Transporte en el estado de Morelos dio a conocer de manera oficial que hasta el 29 de octubre mantendrá el descuento del 50 por ciento en el trámite y reposición de la licencia de conducir, esto en coordinación con la Secretaría de Hacienda en Morelos.

Los descuentos aplican para las licencias de motociclista, automovilista y chofer , esto para renovaciones de licencias, licencias nuevas así como permisos para menores de edad.

Fue el personal de la delegación en el municipio de Cuautla quien dio a conocer que esta campaña de descuentos ha incrementados hasta en más de un 300 por ciento la demanda del servicio, pues antes de la campaña se expedían al día hasta 50 licencias para conducir, no obstante desde que se autorizaron estos descuentos al día se están expidiendo más de 200 licencias por día.

El personal de la delegación informó que la población comienza a llegar desde muy temprana hora para poder ser atendidos, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía que quiera aprovechar de este descuento no confiarse y no dejar el trámite para los últimos días del mes de octubre, pues además de que no se sabe si habrá prórroga se prevé una saturación de trabajo en la delegación de personas que intentan obtener sus licencia con descuento.

Para poder acudir a la delegación se puede sacar cita en la página de internet de Movilidad y Transporte , también se puede acudir desde temprano a hacer fila y a recibir una ficha, de acuerdo al número de ficha o al lugar que se ocupe en la fila será como serán atendidos, en promedio se entregan entre 80 y 100 fichas diarias.

Para poder tramitar la licencia se necesita presentar identificación oficial, comprobante de domicilio, recibo de pago o si es renovación presentar la licencia anterior. El servicio de atención en la delegación inicia a partir de las 8 am.

Los precios de las licencias, sin descuento, varían dependiendo si es motociclista, automovilista o chofer así como el tiempo de validez de la licencia, sin embargo estos van desde 394.32 pesos hasta los 887.23 pesos como máximo.