Austeridad: Coordinación de Movilidad reduce su plantilla en un 30%

Hasta un 30 por ciento se redujo la plantilla laboral de la ahora Coordinación General de Movilidad y Transporte, debido a temas presupuestales. No obstante, esto no afectará la operatividad de este organismo descentralizado, ya que se dieron de baja plazas no esenciales, informó el titular del área, Josué Fernández Fernández.

En entrevista, el funcionario manifestó que, cuando llegó a la dependencia, había un total de 260 personas, de las cuales se tuvieron que hacer despidos, además de alinearse con la política de austeridad de la actual administración del gobierno estatal.

"Sí (hubo despidos) porque hubo un tema en el presupuesto, entonces se reduce un poco, pero no se va a afectar la operatividad; todo se mantiene y vamos a avanzar. Hubo despidos como en cualquier administración, pero en este caso muchos lugares tenían personal no esencial que desaparece", declaró.

Fernández Fernández agregó que estas plazas fueron eliminadas al considerarse no esenciales para la dependencia, que pasó de ser una secretaría en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco a un organismo descentralizado.

Trámites suspendidos

Por otro lado, la Coordinación lleva más de 20 días cerrada al público debido a la transición de gobierno, por lo que no están disponibles ninguno de los trámites.

Sin embargo, sostuvo que esta semana podrían ya abrir las puertas al público, dando prioridad a aquellos trámites que están pendientes, como la entrega de licencias a quienes ya pagaron, para luego atender los nuevos trámites que se generen.

"Como se quedaron congelados algunos trámites, por ejemplo, si lo hiciste el 30 de septiembre, a lo mejor no salió, pero esta semana vamos a sacar todos los pendientes, que tal vez ya estaban en la fila para hacer el trámite, y posteriormente los trámites nuevos: altas, bajas, licencias, etcétera"

¿Habrá reemplacamiento en Morelos?

Reiteró que, hasta este momento, el Gobierno del Estado no plantea llevar a cabo un reemplazamiento, como normalmente se realiza con el cambio de gobierno.

"Seguramente esta semana ya vamos a aperturar trámites pendientes y esperamos que en estos días también puedan solicitar todos los trámites nuevos", finalizó.