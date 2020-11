Moreno Merino: Cuernavaca necesita proyecto sustentable

El exdiputado federal y local, Francisco Moreno Merino, insistió que la capital morelense requiere de un proyecto sustentable y planeado a 20 años, “se requiere orden en la ciudad y disciplina y por eso, al no haber esto, tenemos la capital que conocemos, es necesario que se dejen de pensar en coyunturas y promover una línea de trabajo con el apoyo de organismos financieros internacionales". Pidió a la gente alejarse de “los intereses mercenarios” de personas que llegan y compran un acta de nacimiento o residencia y con eso creen tener el derecho a gobernar.

Urgió a quienes tienen responsabilidad hoy en la administración pública a dejar de lado los chismes, que haya un alcalde con pertenencia que sea serio, porque se requiere delinear estratégicamente un Cuernavaca para los próximos años, con el apoyo de los organismos financieros internacionales, en donde el alcalde se dedique a sanear la ciudad en materia ecológica y financiera; reestructurando jurídicamente lo que se debe de alejar de las pasiones de algunos políticos y establecerla en la realidad de los ciudadanos.

El exdiputado local pugnó por ir más allá de los partidos políticos y que el interés de los ciudadanos por el orden y la disciplina se haga realidad, dado que en este momento se vive el peor momento de la capital.

"Si no se ha hecho nada por la ciudad es porque hay un interés pasajero, pero no se piensa en el ciudadano". Confió que los partidos políticos esta vez no apostarán a la mejor sonrisa o a uno que meta goles, sino a alguien con capacidad para administrar y tenga experiencia en el gobierno, que conozca las leyes, pero sobre todo que las respeten.

Finalmente, señaló que el próximo alcalde capitalino debe estar rodeado de gente con capacidad, no alguien que presuma de andar en moto o salga con exabruptos y que trabaje con gente capacitada.