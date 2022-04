Morenistas guardan silencio sobre afiliación de Cuauhtémoc Blanco

Simpatizantes y actuales representantes populares de Morena en Morelos se abstuvieron de opinar sobre la posible afiliación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo a ese partido, como el mismo mandatario morelense lo confirmó tras sostener pláticas con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. Algunos solicitaron no hablar al respecto, otros afirmaron que es mentira y quien dijo que esperaría hasta ver qué es verdad.

Un día después de que se diera a conocer que el mismo mandatario habría declarado que analizaba la invitación de la dirigencia nacional de Morena de afiliarse a ese partido, el tema no fue bien recibido sobre todo por quienes ya tienen aspiraciones para el 2024.

Cuestionado sobre el tema, el presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, simplemente se negó a comentar, ya que, dijo, el tema no es de su competencia. En el mismo caso, el alcalde de Jiutepec, Rafael Reyes, quien dijo respondería pero después ya no contestó el mensaje ni quiso tomar la llamada.

Igual el caso de la presidenta de Temixco, Juana Ocampo, que al saber que se le preguntaría del tema sólo rió y afirmó que no contestaría ese tipo de preguntas.

Aunque si bien a los actores políticos de Morena no les agrada la idea de que el gobernador Blanco Bravo se agregue a las filas de su partido, ninguno quiere estar enfrentado con él, por eso varios de ellos destacaron que habría una postura una vez que fuera realidad.

Sin embargo, algunos dentro del partido, quienes solicitaron discreción, señalaron que Cuauhtémoc Blanco es reconocido en las esferas partidistas, sobre todo nacionales, por la figura que es y porque contribuyó al triunfo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además que el mandatario morelense ha estado en el respaldo de las iniciativas del Presidente, especialmente cuando se trata de mostrar la fuerza con otros gobernadores, mostrando de esa manera su apoyo al Presidente salido de las filas de Morena.

Pero otra cosa es su rentabilidad electoral y su conducción política, ya como gobernador que, con cosas muy distintas, incluso será aceptado en Morena nacional –no local que pasa a segundo término- después que acepte Blanco Bravo el destino político que le proponga el Presidente de la República.

Expresó el informante que sí puede haber una pronta afiliación de AMLO a Morena porque el PES carece de rentabilidad electoral, “Cuauhtémoc ya en Morelos no tiene nada que hacer y busca participar en Morena porque busca en el 2024 colocar a la gente cercana a él en los espacios, no tanto para beneficiarse. Porque sabe muy bien que en el 2018 la gente votó por AMLO, no por él o su partido, y hoy gobierna por el voto que la gente le dio a Morena, aunque hoy su comportamiento político es diferente a AMLO”.